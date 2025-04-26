我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

涉殺害聯合健保執行長不認罪 檢求處孟喬內死刑

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被控殺害聯合健保公司執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內，25日對聯邦謀殺罪的指控表示不認罪，檢方則求處他死刑。(路透)
被控殺害聯合健保公司執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內，25日對聯邦謀殺罪的指控表示不認罪，檢方則求處他死刑。(路透)

被控殺害聯合健保執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內(Luigi Mangione)，25日對聯邦謀殺罪的指控表示不認罪，檢方則正式求處他死刑，主審法官警告司法部，即日起不得再發表可能影響審判的言論。

紐約聯邦地區法院法官加內特(Margaret Garnett)詰問孟喬內是否了解起訴的內容，和律師併肩而立的孟喬內低頭對著麥克風說，「了解。」法官問：認不認罪？他只答了兩個字：「無罪」，隨即坐下。

去年12月他跟蹤湯普森到曼哈頓一家旅館外面後，開槍殺害對方。美國對健康保險業霸道而奸巧的作風不滿的民眾人數不少，孟喬內槍殺保險業龍頭負責人，在某些人眼裡是替天行道，他到曼哈頓法院出庭時，吸引數十人圍觀。

24日深夜，聯邦檢察官向法院遞交聲請判處孟喬內死刑的文件。而一旦涉及死刑，審案的速度就會比非死刑案遲緩很多。孟喬內下一次出庭訂為12月5日，即湯普森死亡周年的翌日。聯邦法或州法對謀殺罪的審判，日期都未定。

數周前，司法部長邦迪以「政治暴力行為」定調這起謀殺案，說全美都對這一「有預謀的冷血暗殺」案感到震驚，並稱將指示檢方求處死刑。

川普1月20日重返白宮後，就保證會恢復執行被拜登政府叫停的死刑，司法部首度表示尋求孟喬內的死刑。孟的律師說，司法部長公然求處一個人的死刑是在玩「政治把戲」，不僅違背歷史悠久的行政中立原則，也破壞大陪審團的程序，更剝奪被告應有的程序正義憲法權力。

辯護律師25日再度向加內特法官表達立場後，加內特立即指示曼哈頓地區檢察官向他們的部長及其他長官反映，有可能妨害被告接受公平審判權益的言論，審判前不得發表，這是法院審案的規則。

死刑 孟喬內 司法部

上一則

YouTube開台20年 上傳影片逾200億支 每天至少35億個讚

下一則

涉詐欺、身分盜竊 前眾議員桑托斯被判7年多當庭啜泣

延伸閱讀

涉殺聯合健保CEO 孟喬內「不認罪」檢察官尋求死刑

涉殺聯合健保CEO 孟喬內「不認罪」檢察官尋求死刑
涉殺聯合健保CEO 孟喬內遭謀殺罪名起訴「最重死刑」

涉殺聯合健保CEO 孟喬內遭謀殺罪名起訴「最重死刑」
聯合健保CEO兇嫌孟喬內將再出庭 這次穿搭看不到了

聯合健保CEO兇嫌孟喬內將再出庭 這次穿搭看不到了
NBA／一年前的附加賽得0分 湯普森今單節轟16分雪恥

NBA／一年前的附加賽得0分 湯普森今單節轟16分雪恥

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾經懸掛在北京一家觀光飯店外的美中兩國國旗，如今已不復見。美中關係風雲變色，各州議員今年已提出至少240項反中提案。(美聯社)

從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案

2025-04-24 20:44

超人氣

更多 >
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件
聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點