涉殺害聯合健保執行長不認罪 檢求處孟喬內死刑

被控殺害聯合健保公司執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內，25日對聯邦謀殺罪的指控表示不認罪，檢方則求處他死刑。(路透)

被控殺害聯合健保執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內 (Luigi Mangione)，25日對聯邦謀殺罪的指控表示不認罪，檢方則正式求處他死刑 ，主審法官警告司法部 ，即日起不得再發表可能影響審判的言論。

紐約聯邦地區法院法官加內特(Margaret Garnett)詰問孟喬內是否了解起訴的內容，和律師併肩而立的孟喬內低頭對著麥克風說，「了解。」法官問：認不認罪？他只答了兩個字：「無罪」，隨即坐下。

去年12月他跟蹤湯普森到曼哈頓一家旅館外面後，開槍殺害對方。美國對健康保險業霸道而奸巧的作風不滿的民眾人數不少，孟喬內槍殺保險業龍頭負責人，在某些人眼裡是替天行道，他到曼哈頓法院出庭時，吸引數十人圍觀。

24日深夜，聯邦檢察官向法院遞交聲請判處孟喬內死刑的文件。而一旦涉及死刑，審案的速度就會比非死刑案遲緩很多。孟喬內下一次出庭訂為12月5日，即湯普森死亡周年的翌日。聯邦法或州法對謀殺罪的審判，日期都未定。

數周前，司法部長邦迪以「政治暴力行為」定調這起謀殺案，說全美都對這一「有預謀的冷血暗殺」案感到震驚，並稱將指示檢方求處死刑。

川普1月20日重返白宮後，就保證會恢復執行被拜登政府叫停的死刑，司法部首度表示尋求孟喬內的死刑。孟的律師說，司法部長公然求處一個人的死刑是在玩「政治把戲」，不僅違背歷史悠久的行政中立原則，也破壞大陪審團的程序，更剝奪被告應有的程序正義憲法權力。

辯護律師25日再度向加內特法官表達立場後，加內特立即指示曼哈頓地區檢察官向他們的部長及其他長官反映，有可能妨害被告接受公平審判權益的言論，審判前不得發表，這是法院審案的規則。