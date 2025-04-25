2022年國慶日槍殺7人 伊州男被判7個無期徒刑

監視錄影顯示克里莫穿著女裝，潛入遊行路線旁一棟建築物頂樓後，開槍掃射群眾，造成7死數十人受傷。(路透)

2022年發生在芝加哥 郊區的國慶日遊行大規模槍擊 案、造成7死數十傷，被告克里莫(Robert E. Crimo III)在3月開審前承認犯下謀殺和謀殺未遂罪，本月24日被判處無期徒刑，不得假釋。

2022年芝加哥郊區國慶日遊行槍擊案兇嫌克里莫落網時的檔案照，他24日被判處連續七個無期徒刑，不得假釋。(路透)

主審法官若塞提(Victoria Rossetti)聽取槍擊案倖存者和遇難者家屬證詞後，應檢察官要求，以一級謀殺罪判處24歲的克里莫七個無期徒刑，另以48項謀殺未遂罪判50年有期徒刑。克里莫本人未出席為期兩天的聽證會。

法官嚴詞表示，克里莫未出席聆判，「已經墮落到無可救藥的地步，永遠無法改過自新，腐敗到無可挽回，無法再被改造。」

克里莫也拒絕透過律師向法庭提供陳述，他的公設辯護人蒂克塞(Gregory Ticsay)說，法官判處連續刑期，克里莫將老死在監獄，事實上他一直知道自己將被判處無期徒刑。

2022年7月4日，伊利諾州海蘭帕克市(Highland Park)正在舉行國慶日遊行，克里莫持槍對群眾掃射，除年齡介於35歲至88歲的7人不幸喪生，還有數十人受傷，從80多歲到8歲不等，一名10歲男孩腰部以下癱瘓。

克里莫3月在即將進行開庭陳述前突然認罪。 法官若塞提不斷警告，克里莫仍多次缺席聽證會，有些倖存者認為克里莫缺席是懦弱的表現。

前任伊州 上訴法院法官、現任教於芝加哥-肯特法學院(Chicago-Kent College of Law)的埃里克森(David Erickson)說，被告不出席審判並非史無前例，根據憲法，他們有權不出席。

檢察官和若塞提表示，克里莫未表現出任何悔意。

檢察官辯稱，克里莫完全可控制自己的行為，當天他在俯瞰遊行路線的建築物屋頂上，40秒內對遊行群眾連開83槍，是項邪惡計畫。

檢察官在聽證會上提出克里莫認罪的錄影片段；在辯護律師試圖反駁時，克里莫面無表情癱坐椅子、雙手交叉，他告訴警方，整理槍枝時曾短暫重新考慮襲擊計畫，但隨後還是向前走，上樓到屋頂開槍射擊。