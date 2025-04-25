我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

2022年國慶日槍殺7人 伊州男被判7個無期徒刑

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
監視錄影顯示克里莫穿著女裝，潛入遊行路線旁一棟建築物頂樓後，開槍掃射群眾，造成7死數十人受傷。(路透)
監視錄影顯示克里莫穿著女裝，潛入遊行路線旁一棟建築物頂樓後，開槍掃射群眾，造成7死數十人受傷。(路透)

2022年發生在芝加哥郊區的國慶日遊行大規模槍擊案、造成7死數十傷，被告克里莫(Robert E. Crimo III)在3月開審前承認犯下謀殺和謀殺未遂罪，本月24日被判處無期徒刑，不得假釋。

2022年芝加哥郊區國慶日遊行槍擊案兇嫌克里莫落網時的檔案照，他24日被判處連續...
2022年芝加哥郊區國慶日遊行槍擊案兇嫌克里莫落網時的檔案照，他24日被判處連續七個無期徒刑，不得假釋。(路透)

主審法官若塞提(Victoria Rossetti)聽取槍擊案倖存者和遇難者家屬證詞後，應檢察官要求，以一級謀殺罪判處24歲的克里莫七個無期徒刑，另以48項謀殺未遂罪判50年有期徒刑。克里莫本人未出席為期兩天的聽證會。

法官嚴詞表示，克里莫未出席聆判，「已經墮落到無可救藥的地步，永遠無法改過自新，腐敗到無可挽回，無法再被改造。」

克里莫也拒絕透過律師向法庭提供陳述，他的公設辯護人蒂克塞(Gregory Ticsay)說，法官判處連續刑期，克里莫將老死在監獄，事實上他一直知道自己將被判處無期徒刑。

2022年7月4日，伊利諾州海蘭帕克市(Highland Park)正在舉行國慶日遊行，克里莫持槍對群眾掃射，除年齡介於35歲至88歲的7人不幸喪生，還有數十人受傷，從80多歲到8歲不等，一名10歲男孩腰部以下癱瘓。

克里莫3月在即將進行開庭陳述前突然認罪。 法官若塞提不斷警告，克里莫仍多次缺席聽證會，有些倖存者認為克里莫缺席是懦弱的表現。

前任伊州上訴法院法官、現任教於芝加哥-肯特法學院(Chicago-Kent College of Law)的埃里克森(David Erickson)說，被告不出席審判並非史無前例，根據憲法，他們有權不出席。

檢察官和若塞提表示，克里莫未表現出任何悔意。

檢察官辯稱，克里莫完全可控制自己的行為，當天他在俯瞰遊行路線的建築物屋頂上，40秒內對遊行群眾連開83槍，是項邪惡計畫。

檢察官在聽證會上提出克里莫認罪的錄影片段；在辯護律師試圖反駁時，克里莫面無表情癱坐椅子、雙手交叉，他告訴警方，整理槍枝時曾短暫重新考慮襲擊計畫，但隨後還是向前走，上樓到屋頂開槍射擊。

槍擊 芝加哥 伊州

上一則

去年網路詐騙166億 長者受害多 投資詐騙最普遍 加州居民損失最重

下一則

民眾減少國內旅遊 國際遊客取消來美 各家航空公司減班、下調財測

延伸閱讀

不算正當防衛？ 河北女駕車躲家暴「甩死」丈夫 被判11年

不算正當防衛？ 河北女駕車躲家暴「甩死」丈夫 被判11年
伊州長諷川普 反國軒卻收百萬就職捐款

伊州長諷川普 反國軒卻收百萬就職捐款
強化在美投資 亞培砸5億擴大伊州生產

強化在美投資 亞培砸5億擴大伊州生產
伊州長諷川普 批國軒與中共有關卻收百萬捐款

伊州長諷川普 批國軒與中共有關卻收百萬捐款

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話