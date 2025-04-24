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溫斯坦紐約強暴案重審 新增受害人 1前模特兒指控16歲時即遭猥褻

記者胡玉立／綜合報導
前好萊塢製片人溫斯坦性侵案24日開庭重審，首日挑選陪團員，被告溫斯坦當天出庭。(歐新社)
前好萊塢製片人溫斯坦性侵案24日開庭重審，首日挑選陪團員，被告溫斯坦當天出庭。(歐新社)

好萊塢製片大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)性侵案24日在紐約市法庭開庭重審，新陪審團將重新審視各項強暴和性騷擾指控，本案並新增一名受害者原告卡婭·索科拉 (Kaja Sokola)，這位波蘭裔前模特兒對溫斯坦提出新指控。

此次重審是因為紐約終審法院去年推翻2020年對溫斯坦的有罪判決，理由是他未獲公平審判；紐約上訴法院後來表決下令重審，連同索科拉共三名原告。24日先選出陪審團員後，開庭重審。

檢察官開庭時首次公開指認索科拉，詳述2006年初溫斯坦強迫她口交，她為此提出刑事指控；索科拉並指控溫斯坦在2002年她年僅16歲時，違背她的意願對她猥褻，她為此提出民事訴訟。

新增一名受害者原告卡婭·索科拉。圖為索科拉2022年出席好萊塢活動。 (美聯社)
新增一名受害者原告卡婭·索科拉。圖為索科拉2022年出席好萊塢活動。 (美聯社)

與該案另兩名原告一樣，索科拉聲稱自己遭到性侵犯卻仍與溫斯坦保持聯繫，是因為當年溫斯坦在好萊塢權勢強大。紐約市曼哈頓助理檢察官盧西(Shannon Lucey)開場陳辭時，向女性佔多數的陪審團表示，「對這三名女性來說，溫斯坦擁有龐大的權力和控制力。溫斯坦定義了演藝圈；他知道如何拿成功當誘惑，他製片編排也執導了一切，讓她們多年來持續沉默。」

但被告溫斯坦拒絕認罪。他的辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)為他反駁說，原告其實是演藝圈內自願與溫斯坦合作、交換條件的伙伴。在擠滿觀眾的法庭上，現年73歲的溫斯坦因健康問題一直坐在輪椅上。

這場重審與首次審判引爆的#MeToo運動氛圍有很大差別。但索科拉的律師戈德布魯姆(Lindsay Goldbrum)指稱，重審溫斯坦案「向其他倖存者發出的信號是：體制正在迎頭趕上，即使看似困難重重，也值得大聲疾呼」。

除了與索科拉有關指控外，溫斯坦還因涉嫌在2006年強迫製片助理哈莉(Miriam Haley)口交，面臨刑事性行為指控；因涉嫌在2013年襲擊新人演員曼恩(Jessica Mann)，面臨三級性侵指控。溫斯坦一直在監獄中，因為他於2022年在洛杉磯因另一起強姦案被判處16年有期徒刑，正在上訴中。

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