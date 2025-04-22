我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

達美客機引擎著火 282乘客緊急逃生

編譯中心 ／綜合報導鎮
聽新聞
test
0:00 /0:00
達美航空一架客機21日在佛羅里達州奧蘭多國際機場剛離開登機口，便出現引擎起火，機上200多人使用緊急滑梯撤離。(美聯社)
達美航空一架客機21日在佛羅里達州奧蘭多國際機場剛離開登機口，便出現引擎起火，機上200多人使用緊急滑梯撤離。(美聯社)

達美航空(Delta Air Lines)一架飛往亞特蘭大的空中巴士A330型客機，21日在佛羅里達州奧蘭多國際機場(Orlando International Airport)剛離開登機口，便出現引擎起火，機上200多人使用緊急滑梯撤離。

據有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦航空管理局(FAA)正在調查21日早上在奧蘭多國際機場，達美航空班機引擎起火導致機上乘客從緊急滑梯撤離至停機坪的事件。

據聯邦航空管理局和達美航空的聲明，這架滿載乘客的空中巴士A330客機剛離開閘口，準備飛往亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克森國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)時，兩台引擎中的一台起火。

在航廈內的乘客華拉斯(Dylan Wallace)用手機錄下的影片中，能看到一大團橘色火焰從右引擎噴出。

「我們正在呼叫消防車，」一名控制員在Broadcastify網站錄下的音訊中表示。緊急救援人員隨後獲准前往飛機。

在較早前表示機上有200名乘客之後，航空公司在一份聲明中將乘客人數更新為282人，還有10名空服員和兩名飛行員。

達美航空表示：「當觀察到飛機兩個引擎之一的尾管出現火焰時，機組人員按照程序撤離客艙。」沒有乘客報告受傷。

航空公司又說，「我們感謝乘客的合作，並對這次經驗深表歉意。沒有什麼比安全更重要，達美航空的團隊將盡快把我們的乘客送往最終目的地。」在維修團隊檢查起火飛機的同時，達美航空將使用其他飛機將乘客送往最終目的地。

美國最近發生一連串空難和驚險狀況 ，引發民眾對搭機的恐懼，雖然飛行仍是安全的旅行方式。地面意外包括一架班機在多倫多降落時翻覆，還有一架日本航空班機在西雅圖機場滑行時，擦撞停著的達美班機。另一架美國航空班機上個月在丹佛機場起火。

達美航空 亞特蘭大 佛羅里達州

上一則

聯邦政府擬分拆、阻AI壟斷 Google面臨生存威脅

下一則

梅根影片「偶遇鴨鴨好驚喜」 網見細節酸：這是擺拍吧

延伸閱讀

中國拒收波音新飛機 馬來西亞航空想全部買下

中國拒收波音新飛機 馬來西亞航空想全部買下
被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了
起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂

起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂
聯航客機丹佛起飛引擎突失火折返 禍首竟是兔子

聯航客機丹佛起飛引擎突失火折返 禍首竟是兔子

熱門新聞

科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24
外籍觀光客想要落腳，選擇有限，雙重國籍者(dual citizens)則跟當地人一樣享有許多特權。路透

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

2025-04-17 10:18
全球首富馬斯克(Elon Musk)與四名女性至少生下14個孩子。圖為他今年2月13日攜帶兩名年幼的子女在華府出席會見印度總理莫迪的活動。(路透)

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

2025-04-16 21:17

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情