達美客機引擎著火 282乘客緊急逃生

達美航空一架客機21日在佛羅里達州奧蘭多國際機場剛離開登機口，便出現引擎起火，機上200多人使用緊急滑梯撤離。(美聯社)

達美航空 (Delta Air Lines)一架飛往亞特蘭大 的空中巴士A330型客機，21日在佛羅里達州 奧蘭多國際機場(Orlando International Airport)剛離開登機口，便出現引擎起火，機上200多人使用緊急滑梯撤離。

據有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦航空管理局(FAA)正在調查21日早上在奧蘭多國際機場，達美航空班機引擎起火導致機上乘客從緊急滑梯撤離至停機坪的事件。

據聯邦航空管理局和達美航空的聲明，這架滿載乘客的空中巴士A330客機剛離開閘口，準備飛往亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克森國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)時，兩台引擎中的一台起火。

在航廈內的乘客華拉斯(Dylan Wallace)用手機錄下的影片中，能看到一大團橘色火焰從右引擎噴出。

「我們正在呼叫消防車，」一名控制員在Broadcastify網站錄下的音訊中表示。緊急救援人員隨後獲准前往飛機。

在較早前表示機上有200名乘客之後，航空公司在一份聲明中將乘客人數更新為282人，還有10名空服員和兩名飛行員。

達美航空表示：「當觀察到飛機兩個引擎之一的尾管出現火焰時，機組人員按照程序撤離客艙。」沒有乘客報告受傷。

航空公司又說，「我們感謝乘客的合作，並對這次經驗深表歉意。沒有什麼比安全更重要，達美航空的團隊將盡快把我們的乘客送往最終目的地。」在維修團隊檢查起火飛機的同時，達美航空將使用其他飛機將乘客送往最終目的地。

美國最近發生一連串空難和驚險狀況 ，引發民眾對搭機的恐懼，雖然飛行仍是安全的旅行方式。地面意外包括一架班機在多倫多降落時翻覆，還有一架日本航空班機在西雅圖機場滑行時，擦撞停著的達美班機。另一架美國航空班機上個月在丹佛機場起火。