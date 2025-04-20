大學生對特斯拉門市丟汽油彈 恐囚10年

有關單位從機場監視錄影畫面發現嫌犯麥金泰爾3月時從波士頓麻州大學回老家度春假。(西密蘇里聯邦地區法院)

全美各地針對特斯拉 執行長馬斯克的示威抗議活動持續不斷；破壞、縱火燒毀特斯拉電動車的暴力事件仍時有所聞。來自堪薩斯市的19歲波士頓麻州 大學學生麥金泰爾(Owen McIntire)涉嫌縱火攻擊特斯拉經銷商，18日在麻州地區法院過堂。

法庭文件指出，麥金泰爾今年3月17日放春假回家期間，對堪薩斯市一家特斯拉經銷商投擲自製汽油彈。消防隊趕到現場時，一輛Cybertruck正在冒煙燃燒，火勢蔓延至停車場內的另一輛Cybertruck及兩座充電樁。警方後來在附近地發現有個裝過汽油的空玻璃瓶，和引火布條。

麥金泰爾被控非法持有未經登記的破壞性裝置及惡意破壞財產罪。

司法部 長邦迪(Pam Bondi)發表聲明指出，想用燃燒彈襲擊特斯拉的滋事份子難逃法網，會被逮捕並起訴，將被關在監獄幾十年，不值得以身試法。

邦迪早前將針對特斯拉財的襲擊行為稱為「國內恐怖主義」，不過麥金泰爾未被控相關罪名，也未有代表律師出庭。司法部副部長白朗奇(Todd Blanche)明確表示，不會與麥金泰爾做認罪協商。

聯邦菸酒火器管理局(ATF)代理局長德里斯科爾(Dan Driscoll)聲稱，這是「蓄意且危險的縱火攻擊，這不是破壞行為，而是暴力犯罪行為」。一旦罪名成立，麥金泰爾將面臨至少5年監禁。

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel) 指出，麥金泰爾是本周第二名涉嫌破壞特斯拉財產而被控罪的被告。新墨西哥州男子瓦格納(Jamison Wagner)14日被控襲擊該州共和黨總部及和當地特斯拉經銷商。

帕特爾警告，縱火燒車是極危險且非法的行為，重申會與司法部合作，對任何犯下此類罪行的犯嫌追究責任。