密蘇里高中教練變劫機犯 在貝里斯刺傷3人遭擊斃

飛機示意圖。(取材自unsplash.com/@bornil)

貝里斯警方表示，一名美國公民 17日在貝里斯持刀劫持熱帶航空（Tropic Air）一架小型飛機，造成3人受傷，最後遭擊斃。

路透和美聯社報導，警察總署署長威廉斯（Chester Williams）向媒體表示，這名男子在飛行途中拔刀，要求這架國內班機載他離境。當時機上載有14名乘客和2名機組人員。

威廉斯指出，劫機者為美國公民泰勒（Akinyela Sawa Taylor），並表示泰勒似乎是退伍軍人。但美國官員未能證實這項說法。

AMERICAN HIJACKER SHOT



American National, Akinyela Sawa Taylor, 49, is the man that hijacked a tropic air plane with 13 passengers onboard.



He is currently in custody. We are told that he may have been shot.



The passengers on the aircraft that he hijacked all escaped alive… https://t.co/njuvEowjvN pic.twitter.com/WUS1xhGdRJ — Claudia Bryan (@ClaudiaBryan01) 2025年4月17日

警方表示，劫機發生時，飛機在貝里斯北部與首都貝里斯市之間的上空盤旋將近兩小時，燃油即將耗盡，情況危急。

威廉斯表示，泰勒在機上刺傷三人，包括機師及兩名乘客。當飛機在貝里斯市外圍降落時，其中一名乘客拔出合法持有的槍枝，開槍擊中泰勒。

泰勒與受傷的兩名乘客和機師都被緊急送往醫院，但泰勒最終傷重不治。

威廉斯表示，目前尚不清楚泰勒是如何將刀帶上飛機，不過他也坦言，貝里斯小型機場缺乏安檢設施，無法徹底對乘客進行檢查。

根據警方，泰勒周末曾遭拒絕入境。這架飛機原定從鄰近墨西哥邊境 的科羅薩（Corozal）飛往離岸的聖貝德羅（San Pedro）。警方補充，目前尚不清楚泰勒如何抵達科羅薩。

貝里斯當局已向美國駐當地大使館 尋求協助調查。大使館公共事務官員馬丁（Luke Martin）向記者表示，目前尚無泰勒的背景或犯案動機相關資訊。

根據機場公布的資訊，泰勒曾在美國擔任教師。他曾在密蘇里州弗洛里森特（Florissant）的北麥克盧爾高中（McCluer North High School）擔任美式足球教練。