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佛州州大爆校園槍擊2死6傷 槍手為女警之子 中彈被捕

記者顏伶如／綜合報導
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佛羅里達州立大學校園17日發生大規模槍擊，造成二死六傷，兇嫌已被逮捕。圖為武裝警察進入校園戒備。（路透）
佛羅里達州立大學校園17日發生大規模槍擊，造成二死六傷，兇嫌已被逮捕。圖為武裝警察進入校園戒備。（路透）

佛羅里達州立大學(Florida State University，FSU)塔拉哈西(Tallahassee)校園17日中午時分發生校園槍擊，至少造成二死六傷。警方指出，20歲槍手艾克納(Phoenix Ikner)的母親是萊昂郡(Leon County Sheriff)女警，艾克納被員警開槍擊中之後遭到逮捕並送醫。艾克納就讀佛州州大，兩名死者則不是佛州州大學生。

川普總統在白宮橢圓形辦公室對媒體說：「發生這種事情真是太可怕了。」

槍手曾參加警方訓練

萊昂郡警長麥克尼爾(Walter McNeil)在17日下午的記者會上，並未說明艾克納作案動機，僅表示警方跟艾克納非常熟識，因為艾克納是警方成立的青少年諮詢委員會(Youth Advisory Council)成員。

麥克尼爾說，艾克納與萊昂郡警方有著深厚淵源，曾參加多項訓練計畫，「他有辦法取得槍枝，我們並不意外」。

警方表示，兇嫌艾克納是萊昂郡女警之子、現年20歲就讀佛州大的學生。(取自Inst...
警方表示，兇嫌艾克納是萊昂郡女警之子、現年20歲就讀佛州大的學生。(取自Instagram)

根據警方調查，艾克納取得母親已經汰除的舊公務槍，做為校園槍擊屠殺的凶器。艾克納的母親擔任郡警已有18年資歷，表現優異，曾經獲選模範警察，平日分配任務是維護當地公立學校校園安全。

傳出槍響的地點接近學生會，大批警察荷槍實彈趕抵現場，許多學生忙著躲進教室與圖書館避難。艾克納拒絕服從警員命令而被擊傷。

綜合媒體報導，兇嫌持有不只一把槍械。「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)報導，佛州州大學生拍攝的目擊影片顯示，槍手冷靜地走在人行道上，至少開了三槍，周圍群眾倉促逃跑，驚聲尖叫。槍擊案發生地點附近，筆電、毛巾、背包、水壺散落於草坪。

當地時間17日中午12時2分，佛州州大緊急通報系統發布校園槍擊通報。校方在緊急通報中對學生說，「持續尋找掩護，等待進一步通知」、「鎖上所有門窗並保持距離，做好準備採取更多保護措施」。

卡彈後換槍再射

21歲企管系學生史提克尼(Aidan Stickney)說，上課已經遲到，趕往教室的途中看到一名男子帶著手槍下車，朝著另一名身穿白色襯衫的男子開槍但手槍卡住，槍手回到車上，再次拿槍下車，朝另一名婦女開槍。

史提克尼一邊奔跑一邊報警，還警告他人發生了槍擊案。他說：「我今天很幸運，真的。」

警方確認安全無虞之後，佛州州大校園部分區域下午3時解除封鎖。不過，校方發布通知指出，學生活動中心附近幾棟建築物依然視同犯罪現場，仍未恢復開放。

佛羅里達州立大學17日發生校園大規模槍擊案，已有二死六傷。圖為警方疏散校園內師生...
佛羅里達州立大學17日發生校園大規模槍擊案，已有二死六傷。圖為警方疏散校園內師生，驚恐萬分。（路透）

槍擊 佛州 白宮

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