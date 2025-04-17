我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷史逆轉了 外國人紛赴中國「反向代購」

2歲童荒野獨走迷失16小時 牧羊犬陪伴獲救

涉殺聯合健保CEO 孟喬內遭謀殺罪名起訴「最重死刑」

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年12月聯合健保公司執行長遭槍殺命案，26歲兇嫌孟喬內遭聯邦檢察官以謀殺、跟蹤騷擾、槍枝犯罪等罪名起訴。 (路透)
去年12月聯合健保公司執行長遭槍殺命案，26歲兇嫌孟喬內遭聯邦檢察官以謀殺、跟蹤騷擾、槍枝犯罪等罪名起訴。 (路透)

涉嫌去年12月在曼哈頓槍殺聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)，遭到聯邦起訴罪名包括謀殺、跟蹤騷擾、槍枝犯罪。

孟喬內在州級法院、聯邦法院都面臨犯罪起訴。湯普森2024年12月4日在紐約街頭遭遇槍擊死亡，曝露了一般民眾長期以來對於美國醫療保險制度及保險公司的不滿與氣憤。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦檢察官去年底便公布了孟喬內的罪名，但一直拖到現在才正式起訴。

孟喬內遭控的使用武器謀殺的聯邦罪名，如果法院裁定罪名成立，最重將判處死刑。司法部長邦迪(Pam Bondi)說，司法部將對孟喬內求處死刑。

對於在紐約州遭到謀殺罪、恐怖主義犯罪起訴，孟喬內先前已向法院辯稱無罪。

司法部本月稍早就曾表示，將對孟喬內求處死刑。孟喬內辯護律師凱倫‧阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)則說，司法部起訴的聯邦罪名根本不合法，「我們已做好準備反抗到底，對於紐約州、賓州還有其他對孟喬內的起訴罪名也一樣」。

今年2月，孟喬內辯護律師團加入對死刑案件特別有經驗的刑事律師莫斯寇維茲(Avraham Moskowitz)。在允許死刑的紐約州，莫斯寇維茲曾為遭到求處死刑的50多名被告辯護。

孟喬內目前關押於紐約州布魯克林(Brooklyn)聯邦監獄。不過，官員表示，紐約州法院的開審日期將比聯邦法院來得早。

孟喬內遭到曼哈頓大陪審團起訴11項罪名，包括一級謀殺罪、二級謀殺罪以及槍枝犯罪、偽造文書等。如果遭到定罪，孟喬內面臨的最重刑責是終身監禁不得假釋。

孟喬內行兇之後潛逃約一周，後來在賓州落網。

孟喬內 死刑

上一則

查移民 ICE、DOGE索取敏感紅藍卡資料

延伸閱讀

聯合健保CEO兇嫌孟喬內將再出庭 這次穿搭看不到了

聯合健保CEO兇嫌孟喬內將再出庭 這次穿搭看不到了
判決出爐 聯邦法官判Google非法壟斷網頁廣告投放

判決出爐 聯邦法官判Google非法壟斷網頁廣告投放
馬斯克捐款共和黨議員 顯示對「唱反調」聯邦法官不滿

馬斯克捐款共和黨議員 顯示對「唱反調」聯邦法官不滿
反川遭報復？紐約州檢長詹樂霞遭舉報涉房貸詐欺

反川遭報復？紐約州檢長詹樂霞遭舉報涉房貸詐欺

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43

超人氣

更多 >
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高