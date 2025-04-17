涉殺聯合健保CEO 孟喬內遭謀殺罪名起訴「最重死刑」

去年12月聯合健保公司執行長遭槍殺命案，26歲兇嫌孟喬內遭聯邦檢察官以謀殺、跟蹤騷擾、槍枝犯罪等罪名起訴。 (路透)

涉嫌去年12月在曼哈頓槍殺聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)，遭到聯邦起訴罪名包括謀殺、跟蹤騷擾、槍枝犯罪。

孟喬內在州級法院、聯邦法院都面臨犯罪起訴。湯普森2024年12月4日在紐約街頭遭遇槍擊死亡，曝露了一般民眾長期以來對於美國醫療保險制度及保險公司的不滿與氣憤。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦檢察官去年底便公布了孟喬內的罪名，但一直拖到現在才正式起訴。

孟喬內遭控的使用武器謀殺的聯邦罪名，如果法院裁定罪名成立，最重將判處死刑 。司法部長邦迪(Pam Bondi)說，司法部將對孟喬內求處死刑。

對於在紐約州遭到謀殺罪、恐怖主義犯罪起訴，孟喬內先前已向法院辯稱無罪。

司法部本月稍早就曾表示，將對孟喬內求處死刑。孟喬內辯護律師凱倫‧阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)則說，司法部起訴的聯邦罪名根本不合法，「我們已做好準備反抗到底，對於紐約州、賓州還有其他對孟喬內的起訴罪名也一樣」。

今年2月，孟喬內辯護律師團加入對死刑案件特別有經驗的刑事律師莫斯寇維茲(Avraham Moskowitz)。在允許死刑的紐約州，莫斯寇維茲曾為遭到求處死刑的50多名被告辯護。

孟喬內目前關押於紐約州布魯克林(Brooklyn)聯邦監獄。不過，官員表示，紐約州法院的開審日期將比聯邦法院來得早。

孟喬內遭到曼哈頓大陪審團起訴11項罪名，包括一級謀殺罪、二級謀殺罪以及槍枝犯罪、偽造文書等。如果遭到定罪，孟喬內面臨的最重刑責是終身監禁不得假釋。

孟喬內行兇之後潛逃約一周，後來在賓州落網。