起飛撞上兔子 引擎失火折返 聯航客機丹佛機場驚魂

聯合航空一架客機13日在丹佛國際機場起飛時，罕見撞上一隻兔子，半空中引擎起火燃燒，班機被迫緊急折返丹佛。（示意圖，美聯社)

聯合航空 (United Airlines)一架客機13日在丹佛國際機場(Denver International Airport)起飛時，罕見撞上一隻兔子，半空中引擎起火燃燒，班機被迫緊急折返丹佛；還好航班平安返回，機上159人虛驚一場。

這架聯航編號UA2325波音 737-800客機，機上載有153名乘客和6名機組人員，13日晚間7點8分左右從丹佛國際機場起飛，準備飛往加拿大 亞伯達省艾德蒙頓(Edmonton)。約75分鐘後，班機緊急折返丹佛國際機場。

空中交通管制通訊紀錄、航空網站LiveATC.net存檔錄音顯示，機組人員要求檢查飛機引擎起火狀況，被告知顯然有隻兔子被吸入引擎中。機師回答：「兔子穿過2號(引擎)造成。」

機上乘客之一沃爾夫(Scott Wolff)事後向晨間電視節目「早安美國」(Good Morning America)描述，飛機從跑道開始加速後，「右側發出一聲巨響，劇烈震動，但飛機繼續爬升；只見引擎每隔一下就出現『砰砰』響的火光，然後跟著巨大火球。機上每個人都開始恐慌。」

沃爾夫說：「當時我心裡一沉，只想到這架飛機要墜毀了。當飛機輪子接觸地面，完全停下來時，每個人都欣喜若狂，如釋重負。」

目擊者麥柯里 (Wyatt McCurry) 在地面上看到這架飛機當場拍下影片，他說：「我先是聽到奇怪聲音，不知是槍聲還是汽車逆火聲。抬頭發現一架飛機在空中飛得很低，飛機右側渦輪引擎噴出火焰，我從沒見過這種景象，太瘋狂了。」

聯航對此事件聲明表示，「從丹佛飛往艾德蒙頓的UA2325航班安全返回，以因應可能的野生動物撞擊事件。」聯邦航空管理局(FAA)表示，該班機13日晚上8點05分左右返回，機組人員稱起飛時撞到一隻動物。FAA正調查此事。所有乘客後來改搭其他班機飛往艾德蒙頓。

FAA報告顯示，去年美國發生的野生動物撞擊飛機事件超過2萬件，只有四起報告撞上兔子。絕大多數都是撞上鳥類。