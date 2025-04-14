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蒐購投注終端機 「小丑」包牌贏德州樂透頭獎近6000萬 當局被迫改規則

編譯陳韻涵／綜合報導
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「小丑」馬蘭泰利極少被拍到照片，圖為他在領英上的頭像。（取自Bernard Marantelli Linkedin）
「小丑」馬蘭泰利極少被拍到照片，圖為他在領英上的頭像。（取自Bernard Marantelli Linkedin）

綽號「小丑」的神秘賭徒組織買下大批彩券投注終端機，接著以包牌的方式贏走德州樂透大獎；德州樂透局因此修改規則，限定一台終端機每天出售獎券上限，以杜絕類似作弊事件再起。

華爾街日報(WSJ)報導，倫敦銀行家出身、轉行博弈產業的馬蘭泰利(Bernard Marantelli)於2023年春季聯繫了多人，大膽提出要求，徵詢聯絡對象「擊敗」德州彩券。

馬蘭泰利有個計畫，他與夥伴包牌買下2580萬種潛在數字組合中的99.3%彩券；彩券每張1元，頭獎上看9500萬元，若沒有其他人中獎，利潤接近6000萬元，果然該期彩券只有他們獲得頭獎。

德州彩券委員會公布的得獎彩券，是由自稱Rook TX的有限合夥公司代表領獎。(取...
德州彩券委員會公布的得獎彩券，是由自稱Rook TX的有限合夥公司代表領獎。(取自德州彩券委員會)

馬蘭泰利與幾位值得信任的助手一起飛往美國，在德州一間停業的牙醫診所、一間倉庫和另外兩處設立據點，並設法取得數十台官方的彩券投注終端機，卡車載來許多彩券列印紙。

他們在三天時間內，讓機器不間斷的運作，每秒列印至少100張彩券；德州官員後來將這次行動喻為血汗工廠。

這項計畫需要雄厚資本並保持低調，而原名澤爾科·拉諾加耶茨(Zeljko Ranogajec)的幕後主使者因為在賭場和賽馬場上得勝而獲封「小丑」稱號；幾十年前，他結婚後改從妻子的姓氏，更名為威爾森(John Wilson)，但他的部分夥伴仍稱他澤爾科(Zeljko)或單稱「Z」。

多年來，拉諾加耶茨及其夥伴運用華爾街式的策略，分析全球各地的投注機會，賺進數億元財富；這就像21點桌上的算牌，利用數據和數學尋找利基並大量投注，每年下注金額約100億元。

德州彩券成為他們史上最雄心的業務之一，因贏得5780萬元頭獎而獲得驚人報酬。 

然而，這讓他們的行動受到公眾關注並引發德州相關單位的注意，德州副州長派翠克(Dan Patrick)本月初表示，這群人贏得樂透頭獎，形同「德州史上對德州人民最大宗的盜竊」。

在回應馬蘭泰利和拉諾加耶茨提出的書面提問時，代表領取德州頭獎的有限合夥公司「Rook TX」的新澤西州律師格爾班德(Glenn Gelband)表示，「該團體遵守所有適用法律、規則和條例」。

經過這次事件，德州彩券委員會(Texas Lottery Commission)推出新軟體並限制投注終端機一天內可銷售的彩券數量，以杜絕類似情事再次發生。

德州 華爾街 新澤西州

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