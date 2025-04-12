網路性勒索害死17歲少年 喬州男認罪了

2022年遭詐騙集團網路性勒索而尋短的密西根州17歲少年德梅。(美聯社)

2022年密西根州17歲少年德梅(Jordan DeMay)遭詐騙集團 網路性勒索，一時想不開而尋短。司法單位偵辦本案多年後，終於查獲5人洗錢集團，其中最後一名嫌犯終於認罪。

司法部官員表示，喬治亞州 男子葛林(Johnathan Demetrius Green)被控共謀洗錢罪名，他已承認協助奈及利亞詐騙集團從事性勒索，騙取被害人至少15萬元。

今日美國報說，葛林認罪後，距離破案又更近一步。

檢方說，葛林等五人將性勒索得到的錢，利用網路匯給名為「插頭」的奈及利亞人。美國洗錢團夥可抽20%佣金，剩下的金額購買比特幣，匯給「插頭。」「插頭」主謀其實是一對奈及利亞兄弟薩米爾和山姆遜·歐果喜(Samuel Ogoshi 和 Samson Ogoshi)，遭他們性勒索的被害人不下100人，包括德梅。這兩兄弟去年9月被判刑17年。

法務部說，這些犯罪分子先讓男孩、年輕人拍攝自己的裸照，送給犯罪集團後，被迫交出「贖金」，透過Apple Pay、Cash App和Zelle等付款軟體，把錢付給美國犯罪分子。

今年陸續有四名美國人認洗錢罪：阿拉巴馬州 的羅賓遜(Dinsimore Guyton Robinson)和喬治亞州的倫敦(Kendall Ormond London)、高德蒙(Brian Keith Coldmon)和威廉斯(Jarell Daivon Williams)。

性勒索犯罪在美國愈來愈盛行，通常對未成年人下手，勒索的圖片或影片，有時候是人工智能生成的，14-17歲少年是最常見的受害人。聯邦調查局說，2021年迄今，至少30名受害人自殺。

歐果喜案的第三方是勞勃特(Ezekial Ejehem Robert)，2023年檢方試圖引渡來美受審，人是否在美國，暫不明朗。

密西根西區代理聯邦檢察官柏局(Andrew Birge)說，這些人犯了可怕也令人心碎的罪行，必須承擔後果。