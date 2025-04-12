我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

川普爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

網路性勒索害死17歲少年 喬州男認罪了

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2022年遭詐騙集團網路性勒索而尋短的密西根州17歲少年德梅。(美聯社)
2022年遭詐騙集團網路性勒索而尋短的密西根州17歲少年德梅。(美聯社)

2022年密西根州17歲少年德梅(Jordan DeMay)遭詐騙集團網路性勒索，一時想不開而尋短。司法單位偵辦本案多年後，終於查獲5人洗錢集團，其中最後一名嫌犯終於認罪。

司法部官員表示，喬治亞州男子葛林(Johnathan Demetrius Green)被控共謀洗錢罪名，他已承認協助奈及利亞詐騙集團從事性勒索，騙取被害人至少15萬元。

今日美國報說，葛林認罪後，距離破案又更近一步。

檢方說，葛林等五人將性勒索得到的錢，利用網路匯給名為「插頭」的奈及利亞人。美國洗錢團夥可抽20%佣金，剩下的金額購買比特幣，匯給「插頭。」「插頭」主謀其實是一對奈及利亞兄弟薩米爾和山姆遜·歐果喜(Samuel Ogoshi 和 Samson Ogoshi)，遭他們性勒索的被害人不下100人，包括德梅。這兩兄弟去年9月被判刑17年。

法務部說，這些犯罪分子先讓男孩、年輕人拍攝自己的裸照，送給犯罪集團後，被迫交出「贖金」，透過Apple Pay、Cash App和Zelle等付款軟體，把錢付給美國犯罪分子。

今年陸續有四名美國人認洗錢罪：阿拉巴馬州的羅賓遜(Dinsimore Guyton Robinson)和喬治亞州的倫敦(Kendall Ormond London)、高德蒙(Brian Keith Coldmon)和威廉斯(Jarell Daivon Williams)。

性勒索犯罪在美國愈來愈盛行，通常對未成年人下手，勒索的圖片或影片，有時候是人工智能生成的，14-17歲少年是最常見的受害人。聯邦調查局說，2021年迄今，至少30名受害人自殺。

歐果喜案的第三方是勞勃特(Ezekial Ejehem Robert)，2023年檢方試圖引渡來美受審，人是否在美國，暫不明朗。

密西根西區代理聯邦檢察官柏局(Andrew Birge)說，這些人犯了可怕也令人心碎的罪行，必須承擔後果。

詐騙集團 喬治亞州 阿拉巴馬州

上一則

住家非法養了7隻老虎 內州男辯稱：想治療創傷症後群

延伸閱讀

回到昔日同居處 見前女友熟睡指侵得逞 認罪賠償求輕判

回到昔日同居處 見前女友熟睡指侵得逞 認罪賠償求輕判
比最糟推演情境還糟 川普「解放日」關稅震驚全球市場

比最糟推演情境還糟 川普「解放日」關稅震驚全球市場
京華城案 應曉薇助理堅稱清白 前副市長認罪

京華城案 應曉薇助理堅稱清白 前副市長認罪
富察在中國被判3年 陸委會：不上訴不等於認罪

富察在中國被判3年 陸委會：不上訴不等於認罪

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

2025-04-10 08:41
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21
全球前50大富裕城市，以紐約高居榜首。美聯社

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

2025-04-11 11:02

超人氣

更多 >
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？