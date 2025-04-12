住家非法養了7隻老虎 內州男辯稱：想治療創傷症後群

一名71歲的內華達州男子在家中非法飼養了七隻老虎，宣稱是為了治療他的創傷後壓力症候群。(路透)

71歲的內華達州男子卡爾·米契(Karl Mitchell)竟在家中非法飼養七隻老虎，警方前往帶離老虎時，米契因拒捕及非法持有槍枝而被捕；米契說，飼養這些老虎是為了療癒他的創傷後壓力症候群(PTSD)，還聲稱是從「虎王」異國喬(Joe Exotic)手中取得老虎的。

今日美國報(USA Today)報導，米契家住帕朗鎮(Pahrump)，就在死亡谷(Death Valley)國家公園旁。警方2日到達時，米契最初被戴上手銬，但他積極配合便獲釋。不過他一得知老虎可能被安樂死後，情緒就變得激動，並拒絕進入警車，警方只得強制押他上車。警員隨後執行搜索令，在一間臥室裡發現了一把手槍，警長辦公室表示米契是重罪犯所以不得持有槍枝，但沒有說明他被判何重罪；而他當天晚上便被釋放。

米契聲稱其中六隻老虎是從異國喬取得。異國喬本名為馬爾多納多(Joseph Allen Maldonado)，先前在奧克拉荷馬州 開設私人動物園，2019年被判19項野生動物犯罪，以及兩項買兇謀殺競爭對手的罪名而入獄。異國喬在德州聯邦監獄錄製了一條語音訊息，否認曾送過任何人老虎。

米契又說自己身有殘疾並患PTSD，是退伍軍人事務部 (Veterans Affairs)的一位精神科醫生建議他養老虎作為情緒支持寵物 。2010年米契因無證展出老虎、拒絕接受檢查等持續違規行為，被罰超過6萬8千元。

在2019年聽證會上，他交給奈郡(Nye County)委員的公開文件中包含了退伍軍人事務部的一封信，委員會同年批准了米契的特別許可證。目前尚不清楚該許可證包含哪些條款，以及是否已經過期；根據許可證，米契不得展出這些老虎，在運輸牠們之前必須通知動物管理部門，並且只能出於醫療原因。