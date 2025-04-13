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遭警連開9槍 愛州自閉症少年腦死

編譯盧炯燊／綜合報導
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民眾錄下的視頻顯示，數名員警手執長短槍，隔著鐵絲圍籬對一名年輕男子射擊。目擊者形容「儼如行刑隊」。(美聯社)
民眾錄下的視頻顯示，數名員警手執長短槍，隔著鐵絲圍籬對一名年輕男子射擊。目擊者形容「儼如行刑隊」。(美聯社)

愛達荷州波卡特洛市(Pocatello)17歲自閉症少年裴瑞茲(Victor Perez)4月5日遭警察連開9槍，送院急救從身上取出子彈，但一直處於昏迷且危急狀況，拖延至11日終於被宣布腦死。

裴瑞茲的姨媽瓦奎茲(Ana Vazquez)11日向媒體證實其侄兒已宣告腦死。波卡特洛市長布拉德(Brian Blad)發表聲明，對裴瑞茲的死亡表示悲痛，並說深知事件給社區帶來痛苦及悲傷。

患有自閉症和腦性麻痺的裴瑞茲遭警方連開多槍的視頻流後出後，引發波卡特洛市民的憤怒，有近百人湧到警察局外抗議。

根據目擊者拍下的視頻，四名員警剛走下巡邏車才幾秒，便隔著鐵絲圍籬朝裴瑞茲開槍，說明警察開槍前沒有花時間查明情況。

警方在事後表示，他們當天下午收到報警電話，指有人持刀揮舞，其他人似正試圖奪取他的武器。

警察施葉伊(Roger Schei)說，警察曾多次命令裴瑞茲放下刀，但對方未有理會反而持刀走向警察；在這樣的情況下，警察不僅要迅速做出決定確保自身安全，還要確保其他人的安全。

但瓦奎茲指警察開槍前沒有花時間查明情況，且裴瑞茲當時精神健康正出現問題。

據拍下視頻的安德烈斯(Brad Andres)說，警方「儼如行刑隊」一般，沒問清楚情況也未提供協助，就亮出槍來， 刺激當事人心理引發反應，然後開槍回應。安德烈斯說是他本人打電話報案，原本是希望警方到來協助裴瑞茲家人，妥善處理情況，沒想到事情會演變成這樣。

市長辦公室表示，目前已就事件展開刑事及內部調查。據悉，東愛達荷州重大事件特別工作組(Eastern Idaho Critical Incident Task Force)負責外部調查。

市府又說，按照槍擊事後發生後的標準程序，涉案的四名員警事後立刻被停職聽候調查。

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