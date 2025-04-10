草率槍擊揮刀自閉症男 愛達荷警方惹憤怒 被批未使用非致命武器

民眾錄下的視頻顯示，數名員警手執長短槍，隔著鐵絲圍籬對一名年輕男子射擊。目擊者形容「顯然就像行刑隊」。(美聯社)

目擊者拍下的視頻顯示，愛達荷州 警察剛走下巡邏車才幾秒，便隔著鐵絲圍籬朝17歲男生裴瑞茲(Victor Perez)連開數槍。男生送院後從身上取出九枚子彈，狀況危急。視頻引發外界憤怒；裴瑞茲的家人表示他患有自閉症和失語症 。

遭警察連開數槍射傷命危的17歲自閉症男生裴瑞茲。(美聯社)

美聯社報導，這起槍擊 案5日發生在愛達荷州波卡特洛市(Pocatello)，引起男生家人、鄰居及在網路看過該視頻的人群情激憤，質疑警方何以離開巡邏車約12秒就開槍，裴瑞茲雖持刀走向警方，但警方顯然並未做降低危機之舉，或者使用較不致命的武器。6日警局外頭有數十人抗議。

裴瑞茲的姨媽瓦奎茲(Ana Vazquez)表示，警方幾乎沒就這件事對任何人發言，好像是來殺完人就走了。

波卡特洛市警方在臉書上貼視頻並發聲明，局長施葉伊(Roger Schei)表示，警局此舉是想做澄清、分享現階段警方取得的資訊，解決此事引發的一些誤解；他了解因警方開槍而引發的關切、不滿，也知道線上流傳的視頻，但該視頻只呈現一個角度；整起事件還要仔細評估一切事實、證據。

視頻拍攝者安德烈斯(Brad Andres)在附近開汽車修配廠，他表示當天下午約5時20分聽到外頭有騷動，拿手機走出來，而他19歲的兒子撥911電話報警。市警局公布的錄音檔指出，來電者表示，「該名男生看來好像酒醉，倒在院子裡，偶爾會追逐另一男子和女子，自己跌倒，揮菜刀，好像失去意識，不曉得有沒傷到自己」。

警方約5時25分抵達現場，裴瑞茲還在原地，四名警員奔向圍牆，三人拔出手槍，另一人端著看似霰彈槍，勒令他拋下菜刀，但男生站起來，持刀開始向他們靠近，警察便開槍射擊。

安德烈斯表示，警方「顯然就像行刑隊」，沒問清楚情況，未提供協助，就亮出槍來，刺激心理失能的人，引發其反應，然後開槍回應。他目睹後心理都感到受傷；他兒子也感到難受，因為他打電話給911目的是希望警方能來協助裴瑞茲家人，妥善處理情況，沒想到事情會演變成這樣。