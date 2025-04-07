失格前聯邦眾議員桑托斯詐騙案 檢察官求刑7年

前聯邦眾議員桑托斯已對聯邦檢察官指控的詐欺、盜竊身分等罪名認罪；檢方向法院求處7年以上有期徒刑。(路透)

針對聯邦檢察官指控的詐欺、盜竊身分等罪名，前聯邦眾議員 桑托斯(George Santos)同意認罪；檢方向法院求處7年以上有期徒刑；檢方指出，該對桑托斯處以重刑，原因是這位紐約州選出的前聯邦眾議員「空前未有的犯罪」，放肆地揶揄國家選舉體制。

美聯社報導，紐約東區檢察官辦公室聲明表示，桑托斯完全捏造的傳記、病態地偷竊長者和失能捐款人的錢，毫無節制的貪婪、追求名氣的胃口都駭人聽聞；他鑽選舉制度的漏洞，才能當選紐約州國會議員。

檢方另表示，桑托斯倔強、毫無悔意，駁斥檢方起訴為獵巫，拒絕由眾院 辭職長達經年，直到他的謊話編織的網被揭穿為止。

檢方另表示，桑托斯認罪後表達的悔意，聽來很空洞，另鑒於他還未繳出不法所得，或把錢還給任何被害人，故此檢方主張他再犯的機率很高。

桑托斯的律師駁斥求刑7年為「荒謬、無根據」，顯然是想修理一個已為自己行為負起完全責任的人。

律師們自己的量刑備忘錄中拒不接受桑托斯可能再犯的說法，指出他以往沒有刑事前科，還提供重要的協助給他妹妹、她年幼的女兒。因此他們主張刑期兩年，是加重竊盜身分罪的法定最輕刑期。

按排定日期，長島 地區的聯邦法官將在4月25日宣判桑托斯的刑罰。

桑托斯一度是共和黨的明日之星，由皇后區及長島選區當選聯邦眾議員，就任幾乎達一年，只是在2023年遭眾院其他議員驅逐；成為眾院史上第六位被趕出去的議員。

桑托斯遭人揭發，他的生平故事大多是捏造的，另引人疑竇，他這位政治素人是怎麼取得捐款，最後勝選。現年36歲的桑托斯自稱是富有商人，畢業自頂尖大學，在享有盛名的華爾街公司任職，擁有價值不菲的房地產投資組合。但真相是他財務狀況窘迫，面臨被逐出住處。