誇口能弄到火箭彈發射器 黑槍集團遭聯邦臥底破獲

圖為緝毒局幹員。（路透）

檢察官辦公室宣布起訴兩名克里夫蘭男子：32歲的希拉里奧(Yarquimedes Rodriguez Hilario)、34歲的拉米雷茲(Adison Lopez-Ramirez)，因他們試圖向墨西哥 販毒集團成員出售數十支AR-15步槍，面臨最高35年的聯邦監禁；而這個黑槍集團是靠著巴拿馬河區打擊部隊(Panama Express Strike Force)的臥底探員所破獲。

今日美國報(USA Today)報導，法庭文件指出這兩名男子被指控共謀販賣槍枝和洗錢，從2021年到2023年初走私槍枝；其中希拉里奧的兄弟去年便因取得和組裝臥底探員的槍枝而被判處13年徒刑。

兩人在佛州 被起訴，因為他們是在那向臥底探員兜售或試圖販賣槍枝。一名臥底的聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)探員透過簡訊與黑槍集團取得聯繫，對方很快就開始分享AR-15步槍的照片；最終該探員在克里夫蘭與他們會面，之後同意在佛州進行交易。

拉米雷茲以1萬6000元的價格將步槍從俄亥俄州運送給佛州的探員。檢察官稱，當探員假意告訴走私分子「我們在墨西哥的同夥正在輸掉戰鬥」時，該集團立即安排出售40支AR-15步槍，還說可以弄到「tubo」也就是火箭彈發射器(RPG)，以及大量古柯鹼。交易當下，探員們現身制止了走私行動，最後發現他們總共出售或交易了90支步槍和一支帶有消音器的Mac-10輕型衝鋒槍。

巴拿馬河區打擊部隊是由幾個聯邦執法機構組成，包括海岸防衛隊調查局(Coast Guard Investigative Service)、緝毒局(DEA)、聯邦調查局(FBI)，其他近期破獲的案件包括逮捕前哥倫比亞海軍人員，他們退伍後反為毒販監視執法部門。

墨西哥軍隊今年也被部署到北部邊境 ，希望能改善邊境安全以阻止川普總統加徵25%的關稅，僅在2月4日至3月9日期間，就查獲了1192件走私武器和14萬3734發不同口徑的子彈。