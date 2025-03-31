當年逾5萬人排隊瞻仰…30年前知名女歌手命案 兇手假釋被拒

30年前殺害知名拉丁女歌手賽琳娜．金塔尼亞-培瑞茲(右)的女受刑人尤蘭達．薩迪瓦(左)服刑多年後，首次申請假釋，但遭到駁回。(美聯社)

30年前殺害知名拉丁女歌手的女受刑人入獄服刑多年後，首次申請假釋，但遭到駁回。

美聯社報導，德州 赦免暨假釋委員會(Texas Board of Pardon and Paroles)27日駁回64歲女受刑人尤蘭達．薩迪瓦(Yolanda Saldívar)提出的假釋申請，薩迪瓦被控在1995年槍殺女歌手賽琳娜．金塔尼亞-培瑞茲(Selena Quintanilla-Pérez)而判處終身監禁。

根據調查報告，薩迪瓦仍「有意識地漠視他人生命、安全與財產」，對公共安全構成威脅，目前在蓋茲維爾(Gatesville)監獄服刑的薩迪瓦下次申請假釋時間將等到2030年。

賽琳娜遺屬與鰥夫佩雷斯(Chris Pérez)隨後透過社交平台發表聲明表示：「這項決定再次證明，正義會繼續捍衛她美麗的生命，從我們以及全世界數百萬粉絲身邊提前奪走的美麗生命。」

墨西哥 裔的賽琳娜突破拉丁歌手限制，成為第一批打入美國主流樂壇的女藝人，至於兇手薩迪瓦其實是賽琳娜粉絲俱樂部創辦人，並擔任其自創服飾品牌Selena Etc.經理，直到1995年3月初，賽琳娜發現薩迪瓦手腳不乾淨，將她炒魷魚。

不料隨後在31日，賽琳娜在基督聖體市(Corpus Christi)汽車館Days Inn遭人開槍擊中背部，緊急送醫搶救仍宣布不治，年僅23歲。

警方案發後根據汽車旅館員工證詞，認為「158號房」房客薩迪瓦涉嫌重大，雙方一度對峙9小時之久，而且薩迪瓦落網後還向警方哭訴：「我不是故意的、我並不想殺人。」辯稱購買點38口徑左輪手槍是為了自殺。

由於案件備受關注，被移送休士頓審理，1995年10月23日，陪審團判定薩迪瓦犯下一級謀殺罪，判處終身監禁，薩迪瓦利用服刑期間，取得律師與法律相關學歷，還協助其他囚犯提交請願書。

1995年4月2日，有超過5萬人排隊瞻仰賽琳娜的遺容，即便去世數月後，她的英文專輯Dreaming of You仍登上Billboard 200排行榜冠軍；賽琳娜生前事蹟1997年被翻拍成電影，由好萊塢女星珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)擔綱演出，2021年葛萊美(Grammys)主辦單位還頒給賽琳娜終身成就獎。