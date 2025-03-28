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達美客機起飛險撞上美軍噴射機 駕駛艙警報響起

達美客機起飛差點撞上美軍T-38噴射機 駕駛艙警報響起

編譯徐榆涵／即時報導
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達美航空航班28日差點撞上一架美國空軍的T-38噴射機。圖非事發航班。(美聯社)
達美航空航班28日差點撞上一架美國空軍的T-38噴射機。圖非事發航班。(美聯社)

美國達美航空（Delta Air Lines）一架空中巴士A319客機，28日下午從雷根華盛頓國家機場起飛時，差點撞上一架美國空軍的T-38噴射機，導致客機駕駛艙內響起警報，相當驚險。

CNN報導，達美航空2983航班28日下午3時15分左右，從雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）起飛，飛往明尼亞波利斯－聖保羅國際機場（Minneapolis-St. Paul International Airport），結果差點與美國空軍T-38噴射機相撞。

儘管達美航空並未公布涉事軍機的詳細資訊，但根據航班追蹤網站FlightRadar24航跡資料顯示，美軍一架空軍T-38訓練機當時以超過每小時560公里的速度，在距離地面約243公尺的高度掠過達美客機上空。而這架軍機的起降點位於維吉尼亞州漢普頓市（Hampton）的蘭利空軍基地（Langley Air Force Base）。美國空軍尚未對此發表評論。

從網站LiveATC.net提供的航空通話錄音中可以聽見，達美的飛行員在起飛後不久便詢問塔台，「剛才起飛時，我們下方大約500英尺（約243公尺）真的有一架飛機嗎？」塔台的航管人員則回應，「達美2983班機，確實如此（affirmative）。」

該名機師也表示，他們在駕駛艙內收到了來自飛航防撞系統的「解決警報」（resolution advisory），也就是明確的避撞指令，告訴機師必須立即調整飛行姿態以避免碰撞。

達美航空航班上載有2名飛行員、3名空服員和131名乘客。達美航空發言人達蘭特 (Morgan Durrant) 表示，沒有任何事比乘客和員工安全更重要，強調機組員已按照指令程序操作飛機。

這起驚險事件發生在雷根華盛頓機場南部，該機場附近日前才發生重大空難事故。美國航空5342航班1月29日晚間即將降落雷根華盛頓機場時，與一架陸軍黑鷹直升機相撞而雙雙墜河，共計67人死亡。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）的資料顯示，從2021年至2024年期間，美國國內曾發生超過1.5萬起民航機與直升機過於接近的事件，其中有85起案例中，兩架飛機的垂直距離不到450公尺，水平距離更僅有60公尺。

達美航空

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