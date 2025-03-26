俄勒岡1家失蹤逾60年 查案露曙光突喊卡 因再查下去花費可觀

1958年12月7日，住在俄勒岡州波特蘭的居民馬丁開車帶著妻子及三個女兒上山採購聖誕樹，結果一家人卻連人帶車失蹤。圖為馬丁一家聖誕節合照。(美聯社)

1958年12月7日，住在俄勒岡州 波特蘭的54歲居民馬丁(Ken Martin)開車帶著48歲妻子及三個女兒上山採購聖誕樹，結果一家人卻連人帶車失蹤。超過一甲子的懸案本月初終於出現重大突破，警方從華盛頓州 與俄勒岡州交界的哥倫比亞河(Columbia River)撈出疑似馬丁當年所開的福特(Ford)旅行車底盤，但24日卻宣布停止車輛殘骸搜查。

根據當年警方調查，馬丁夫妻以及年齡分別為14歲、13歲與11歲的女兒最後被目擊者看到行蹤，是在哥倫比亞河邊喀斯喀特水閘(Cascade Locks)附近加油站加油。警方研判，馬丁駕駛的福特旅行車可能意外墜入喀斯喀特水閘，被水流沖入哥倫比亞河。

1959年，馬丁兩個女兒的屍體在河裡被發現，但馬丁夫妻與長女依然行蹤成謎。

大約半個世紀期間，馬丁一家連人帶車失蹤案始終沒有進一步線索。平日喜歡在河裡打撈物品破解謎案的華盛頓州潛水員馬友(Archer Mayo)，2018年開始在河裡尋找馬丁當年駕駛的1954年份米白色福特旅行車。

馬友去年11月潛入50呎深河底勘察後研判，興建於19世紀的喀斯喀特水閘底部一處凹槽，恐怕就是旅行車的最後落點，今年2月則確認車輛位置，於是把線索提供給警方。

俄勒岡州胡德河郡(Hood River County)警長辦公室展開打撈行動，7日透過起重機撈出汽車底盤。送往州政府刑事犯罪中心實驗室後，引擎及底盤比對確認是福特旅行車，但警方指出，沉在河裡的車輛內部布滿石塊，並沒有人體遺骸，

胡德河郡警長辦公室24日宣布，旅行車的搜查行動喊停，因為車輛內部充滿石塊，若要撈出將耗時長久、花費資源可觀，車體經過長期浸泡已經沒有證據價值。警方說，無法從車上找到車輛識別碼(VIN number)，不能證實就是馬丁開的車子。

紐約時報 分析，即使警方能夠證實河底撈出車子就是馬丁的旅行車，依然不足以破解馬丁一家為何失蹤，例如車子是否意外墜河，還是他殺，以及從來沒有找到屍體的馬丁夫妻與長女下落如何。