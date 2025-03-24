向飼主收費救援、實則虐殺狗 俄州知名人道主義者遭判15.5年

俄州「聯合郡人道主義協會」(Union County Humane Society)前執行秘書鮑德溫。(取材自Tri County Regional Jail)

俄亥俄州 一名人道主義人士打著人道救助名義，向飼主與救援團體收費並承諾全力搶救瀕危動物，不料轉身卻虐待動物並擅自施以安樂死 ，遭到法院重判15年半。

根據今日美國報(USA Today)報導，俄州「聯合郡人道主義協會」(Union County Humane Society)前執行秘書、也是當地知名人道主義者、現年44歲的鮑德溫(Steffen Baldwin)因犯下虐待動物、賄賂，盜竊等32項罪名被定罪，已於本月14日被聯合郡上訴法院法官霍根(Daniel Hogan)判處15.5年徒刑，以示懲戒。

根據法庭文件顯示，2016年5月26日動保機構No Fear Rescue負責人卡格科(Angelo Kargakos)收容一隻3歲鬥牛犬雷米(Remi)，不過雷米有兩次咬人前科被註記為「危犬」(dangerous dog)，無法循正常管道收養。

於是卡格科找上鮑德溫尋求對策，後者告知可透過「聯合郡人道主義協會」協助撤銷「危犬」標記，但需要收費1000元，前者不疑有他、分三次繳清費用後，於同年9月9日將雷米託付給鮑德溫照顧。

沒想到鮑德溫非但從未採取任何行動撤銷雷米「危犬」標記，甚至在2016年12月28日欺騙獸醫，謊稱雷米與另一隻狗狗打架受重傷，要求安樂死，但雷米既未受傷也未生病，健康情況良好，最終因獸醫誤信其言而將雷米處以安樂死，不過隔年元月至4月期間，鮑德溫仍不斷向卡格科謊稱雷米活著很好。

另外2016年10月初，鮑德溫又欺騙賓州 達拉斯(Dallas)動保組織Blue Chip Rescue，承諾會為美國梗犬斯塔福郡鬥牛㹴(American Staffordshire Terrier)「古馳」(Gucci)妥善找個飼主收養，結果一歲半的古馳卻於當月10日被處以安樂死，鮑德溫不改其惡行，持續隱匿真相直到東窗事發。

鮑德溫被控犯下42項重罪，於2020年8月被警方逮捕，檢方調查發現，有多達18隻狗狗的死亡可能皆與鮑德溫有關。