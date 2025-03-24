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您真的100歲？ 他迷上長壽 揭穿「假人瑞」

編譯盧思綸／綜合報導
世界最長壽理髮師箱石色井(左)去年為「長壽探索」公司執行長梅耶斯理髮。(圖取自Longeviquest官網)
世界最長壽理髮師箱石色井(左)去年為「長壽探索」公司執行長梅耶斯理髮。(圖取自Longeviquest官網)

隨著百歲人瑞攫取愈來愈多關注，億萬富豪和創業家也砸大把錢開發長壽商機。不過如何證明人瑞年齡是否屬實？這是商業保險經紀人梅耶斯(Ben Meyers)創立「長壽探索」(Longeviquest)的初衷：驗證人瑞年紀。梅耶斯去年特地拜訪號稱世上最長壽理髮師箱石色井(Shitsui Hakoishi)，向外界解答她真如所言，已經活到106歲。

華爾街日報報導，百歲長者的年齡出於許多原因可能有誤，從錯誤文件到佚失紀錄到早年撒謊等。

比如長期被視為世上最長壽紀錄保持人朱貝爾(Pierre Joubert)，聲稱1814年以113歲高齡辭世，研究人員後續卻發現其妻子在1786年以寡婦身分去世，戳穿朱貝爾可能不如向外界聲稱般高齡；金氏世界紀錄隨後也撤銷朱貝爾的高齡認證。

問題是，超高齡者所宣稱的年齡往往難以仔細查證，要耗費數年時間。

出於某種熱情，34歲梅耶斯在2022年成立數據資料庫公司「長壽探索」，透過挖掘老資料、爬梳家譜，以及百歲老人的口傳故事，進一步核實人瑞年齡是否屬實。

梅耶斯喜歡了解人瑞的生活習慣，比如享壽115歲的美國人瑞法蘭西斯(Elizabeth Francis)曾透露長壽的秘密是「有話直說」，而114歲的日本婦女臼井益(Masu Usui)則說非常喜歡吃牛排。梅耶斯也透露，採訪百歲長者「可不是快速的對話」。

梅耶斯成立公司至今調查過多起案例，包括最近確認巴西的桑托斯(Jandyra Faria dos Santos)高達110歲。

而箱石色井成為東奧火炬手後引發梅耶斯關注，他隨後聯繫箱石提供戶籍，同時查閱箱石兄弟姊妹的出生資訊，並在2024年親自前往日本，向她頒發世上最年長理髮師證書。

拜訪時，箱石還為梅耶斯理髮，箱石建議他把頭頂頭髮留長，兩側剪短，還讓他不要擔心禿頭，「別擔心，畢竟你還算是嬰兒」。

目前最長壽記錄為法國的卡爾門(Jeanne Calment)，於1997年辭世，享壽122歲。

長壽探索驗證現存最年長的人是巴西修女盧卡斯(Inah Canabarro Lucas)，目前116歲。

法國的卡爾門是世界最長壽記錄，她於1997年辭世，享壽122歲。(路透)
法國的卡爾門是世界最長壽記錄，她於1997年辭世，享壽122歲。(路透)
世界最長壽理髮師箱石色井手拿金氏紀錄認證書。(美聯社)
世界最長壽理髮師箱石色井手拿金氏紀錄認證書。(美聯社)

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