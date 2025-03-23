偽造400萬名客戶 28歲女騙摩根大通1.7億元 恐面臨數十年刑期

賈賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

打著社交名媛、科技新貴頭銜的夏莉·賈維斯(Charlie Javice)創立學貸平台「法蘭克」(Frank)後，2021年9月，她28歲時以1億7500萬元賣給摩根大通 (JPMorgan)，卻被發現一切都是騙局，她靠著偽造出上百萬名客戶名單得逞；她的審判於今年2月18日開始，目前仍在進行中，一旦罪名成立將面臨數十年刑期。

華爾街 日報報導，現年32歲的賈維斯，畢業於賓州大學華頓商學院，常出現新聞頻道上宣傳她的公司，還登過富比士30位30歲以下精英榜(Forbes 30 Under 30)。她受訪總說「法蘭克」可以幫助數百萬低收入 家庭支付大學費用；2020年「法蘭克」提出幫助學生獲得國會撥付的新冠疫情緊急補助金，獲得媒體好評。

隨著名氣增長，她2021年聘請投行LionTree試圖售出公司。摩根大通早已摩拳擦掌，該行認為大學年齡層用戶好比一座金礦，數百萬未來社會人士可以透過這個管道，從年輕時便變為摩根大通銀行、信用卡和其他金融服務的忠實客戶，因此不惜一切代價於當年斥資1億7500萬元收購。

賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(路透)

收購幾周前，賈維斯還見過摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)。到收購前一周，賈維斯和聯合執行長阿瑪(Olivier Amar)請一名員工沃維爾(Patrick Vovor)幫忙偽造一份多達400萬名用戶的名單，雖然實際人數僅接近30萬。沃維爾本月出庭作證時說他拒絕要求，但賈維斯安撫地說「別擔心，我也不想穿上橘色連身衣(意指囚犯之服)。」

沃維爾拒絕後，賈維斯改以1萬8000元請皇后學院(Queens College)數學副教授卡佩爾納(Adam Kapelner)著手。卡佩爾納利用程式產生了數百萬個假名和電話號碼，再發送給第三方數據商Acxiom查核。摩根大通員工證詞表示，Acxiom只核對客戶數量是否一致，而非查核那些資料是否為真。

摩根大通於2022年12月提告，聯邦探員於隔年4月在紐瓦克機場逮捕了賈維斯。賈維斯律師辯稱，摩根大通早已知道客戶數量，是因為在教育部改動「免費申請聯邦學生援助表」FAFSA後發現「法蘭克」的技術無用武之地，才後悔收購並控告賈維斯。