我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偽400萬假客戶 女騙摩根大通1.7億 恐吃數十年牢飯

「這條路啥都有」 紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

偽造400萬名客戶 28歲女騙摩根大通1.7億元 恐面臨數十年刑期

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賈賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)
賈賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

打著社交名媛、科技新貴頭銜的夏莉·賈維斯(Charlie Javice)創立學貸平台「法蘭克」(Frank)後，2021年9月，她28歲時以1億7500萬元賣給摩根大通(JPMorgan)，卻被發現一切都是騙局，她靠著偽造出上百萬名客戶名單得逞；她的審判於今年2月18日開始，目前仍在進行中，一旦罪名成立將面臨數十年刑期。

華爾街日報報導，現年32歲的賈維斯，畢業於賓州大學華頓商學院，常出現新聞頻道上宣傳她的公司，還登過富比士30位30歲以下精英榜(Forbes 30 Under 30)。她受訪總說「法蘭克」可以幫助數百萬低收入家庭支付大學費用；2020年「法蘭克」提出幫助學生獲得國會撥付的新冠疫情緊急補助金，獲得媒體好評。

隨著名氣增長，她2021年聘請投行LionTree試圖售出公司。摩根大通早已摩拳擦掌，該行認為大學年齡層用戶好比一座金礦，數百萬未來社會人士可以透過這個管道，從年輕時便變為摩根大通銀行、信用卡和其他金融服務的忠實客戶，因此不惜一切代價於當年斥資1億7500萬元收購。

賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(路透)
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(路透)

收購幾周前，賈維斯還見過摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)。到收購前一周，賈維斯和聯合執行長阿瑪(Olivier Amar)請一名員工沃維爾(Patrick Vovor)幫忙偽造一份多達400萬名用戶的名單，雖然實際人數僅接近30萬。沃維爾本月出庭作證時說他拒絕要求，但賈維斯安撫地說「別擔心，我也不想穿上橘色連身衣(意指囚犯之服)。」

沃維爾拒絕後，賈維斯改以1萬8000元請皇后學院(Queens College)數學副教授卡佩爾納(Adam Kapelner)著手。卡佩爾納利用程式產生了數百萬個假名和電話號碼，再發送給第三方數據商Acxiom查核。摩根大通員工證詞表示，Acxiom只核對客戶數量是否一致，而非查核那些資料是否為真。

摩根大通於2022年12月提告，聯邦探員於隔年4月在紐瓦克機場逮捕了賈維斯。賈維斯律師辯稱，摩根大通早已知道客戶數量，是因為在教育部改動「免費申請聯邦學生援助表」FAFSA後發現「法蘭克」的技術無用武之地，才後悔收購並控告賈維斯。

摩根大通 低收入 華爾街

上一則

與川普陣營走太近 加州州長紐森Podcast惹怒民主黨人

延伸閱讀

南寧大哥、瘋子法蘭克

南寧大哥、瘋子法蘭克
川普裁撤教育部 亞裔領袖、洛教育界：弱勢孩童災難

川普裁撤教育部 亞裔領袖、洛教育界：弱勢孩童災難
川普解散教育部 亞裔領袖洛杉磯教育界反對災難性決策

川普解散教育部 亞裔領袖洛杉磯教育界反對災難性決策
俄南煉油廠遭無人機攻擊 烏南札波羅熱附近防線被破

俄南煉油廠遭無人機攻擊 烏南札波羅熱附近防線被破

熱門新聞

住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40
社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44

超人氣

更多 >
4生肖四月開始賺大錢 屬龍投資AI股運勢旺

4生肖四月開始賺大錢 屬龍投資AI股運勢旺
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊