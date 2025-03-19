要求盡速執行死刑 亞利桑納州囚犯23年後將如願

亞利桑納州死囚岡切斯多年來要求盡速執行死刑，在他犯案23年後，將於19日如願。(美聯社)

亞利桑納州 死囚岡切斯(Aaron Gunches)多年來要求盡速執行死刑 ，在他犯案23年後，他將於19日如願。

「今日美國報」報導，現年53歲的岡切斯承認，2002年在沙漠中殺害女友的前男友，並長期請求迅速伏法。

岡切斯在一份手寫的法庭檔案中表示，他希望事情盡速塵埃落定，「伸張正義，並讓被害人家屬得以放下悲痛」。

岡切斯最近放棄出席減刑聽證會的權利，這是他在預定於19日接受注射死刑前，獲得減刑的最後機會之一。

岡切斯將成為亞利桑納州過去三年來被處決的首位死刑犯。本周將被處決者，包括路易斯安納州 預定氮氣處決的死刑犯，佛羅里達和奧拉荷馬也各將處決一名囚犯。

岡切斯承認殺害普萊士(Ted Price)，那是岡切斯女友的前伴侶，這兩人交往很長一段時間。普萊士2002年移居亞利桑納州，且將獲得大學獎學金，成為一名放射技術師。

普萊士的家人表示，普萊士當年打算和前女友同居，結果赫然發現她住在鳳凰城郊區梅薩(Mesa)的毒窟。法院紀錄顯示，普萊士和前女友2002年11月14日愈吵愈激烈，她甚至用電話打了普萊士。

當天晚上，岡切斯抵達該公寓，要女友的室友把普萊士和他的物品放到她車上並帶他去公車站。但是普萊士沒有錢買車票，所以岡切斯和另一名室友直接把普萊士載離梅薩。

當一行人抵達荒涼的沙漠地區，岡切斯和普萊士下車，其中一人供稱，岡切斯朝普萊士開了四槍。岡切斯與室友驅車返回，中途停車將普萊士的物品扔進垃圾箱，而普萊士的遺體數日後被發現。

2003年1月15日，岡切斯在一次警匪追逐期間朝亞利桑納州公共安全廳的一名警員開槍，所幸該名警員無大礙；岡切斯逃逸後不久便落網，調查人員比對兩宗案件的彈道痕跡，並對岡切斯提出控罪。