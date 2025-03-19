我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

要求盡速執行死刑 亞利桑納州囚犯23年後將如願

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞利桑納州死囚岡切斯多年來要求盡速執行死刑，在他犯案23年後，將於19日如願。(美聯社)
亞利桑納州死囚岡切斯多年來要求盡速執行死刑，在他犯案23年後，將於19日如願。(美聯社)

亞利桑納州死囚岡切斯(Aaron Gunches)多年來要求盡速執行死刑，在他犯案23年後，他將於19日如願。

「今日美國報」報導，現年53歲的岡切斯承認，2002年在沙漠中殺害女友的前男友，並長期請求迅速伏法。

岡切斯在一份手寫的法庭檔案中表示，他希望事情盡速塵埃落定，「伸張正義，並讓被害人家屬得以放下悲痛」。

岡切斯最近放棄出席減刑聽證會的權利，這是他在預定於19日接受注射死刑前，獲得減刑的最後機會之一。

岡切斯將成為亞利桑納州過去三年來被處決的首位死刑犯。本周將被處決者，包括路易斯安納州預定氮氣處決的死刑犯，佛羅里達和奧拉荷馬也各將處決一名囚犯。

岡切斯承認殺害普萊士(Ted Price)，那是岡切斯女友的前伴侶，這兩人交往很長一段時間。普萊士2002年移居亞利桑納州，且將獲得大學獎學金，成為一名放射技術師。 

普萊士的家人表示，普萊士當年打算和前女友同居，結果赫然發現她住在鳳凰城郊區梅薩(Mesa)的毒窟。法院紀錄顯示，普萊士和前女友2002年11月14日愈吵愈激烈，她甚至用電話打了普萊士。

當天晚上，岡切斯抵達該公寓，要女友的室友把普萊士和他的物品放到她車上並帶他去公車站。但是普萊士沒有錢買車票，所以岡切斯和另一名室友直接把普萊士載離梅薩。

當一行人抵達荒涼的沙漠地區，岡切斯和普萊士下車，其中一人供稱，岡切斯朝普萊士開了四槍。岡切斯與室友驅車返回，中途停車將普萊士的物品扔進垃圾箱，而普萊士的遺體數日後被發現。

2003年1月15日，岡切斯在一次警匪追逐期間朝亞利桑納州公共安全廳的一名警員開槍，所幸該名警員無大礙；岡切斯逃逸後不久便落網，調查人員比對兩宗案件的彈道痕跡，並對岡切斯提出控罪。

死刑 亞利桑納州 路易斯安納州

上一則

退休成401(K)百萬富翁有祕訣 25歲起每月都要供款投資

下一則

50歲以上長者逾半有卡債 欠款達5千元最多、集中醫療支出

延伸閱讀

藍憂台積供應鏈「整串赴美」賴政府卻樂見其成

藍憂台積供應鏈「整串赴美」賴政府卻樂見其成
賴清德會見亞利桑納州長 盼打造非紅供應鏈最佳示範地

賴清德會見亞利桑納州長 盼打造非紅供應鏈最佳示範地
亞利桑納州長快閃訪台拜訪台積電總部 公司回應了

亞利桑納州長快閃訪台拜訪台積電總部 公司回應了
「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩

「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
冰淇淋示意圖。美聯社

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

2025-03-13 14:17
接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40
面對經濟衰退，低收入家庭應把重點放在生活必需開銷。（美聯社）

今年若出現經濟衰退 如何自保？

2025-03-12 11:10

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？