我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「跨性別是詐欺」眾議員擬修德州刑法：最高關2年

NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被稱為「艾爾帕索沙漠殺手」(El Paso's Desert Killer)的死囚、現年67歲的伍德(David Leonard Wood)原定13日注射毒劑伏法，不料11日德州刑事上訴法院下令暫緩執行死刑，但並未說明原因。(取材自X平台)
被稱為「艾爾帕索沙漠殺手」(El Paso's Desert Killer)的死囚、現年67歲的伍德(David Leonard Wood)原定13日注射毒劑伏法，不料11日德州刑事上訴法院下令暫緩執行死刑，但並未說明原因。(取材自X平台)

德州一名連續殺人犯被判處死刑入獄近40年，原定13日伏法，不料德州法院突然下令暫緩執行死刑，顯示這起攸關至少6條人命的謀殺案仍有諸多謎團尚待釐清。

根據今日美國報(USA Today)報導，被稱為「艾爾帕索沙漠殺手」(El Paso's Desert Killer)的死囚、現年67歲的伍德(David Leonard Wood)原定13日注射毒劑伏法，不料11日德州刑事上訴法院下令暫緩執行死刑，但並未說明原因。

伍德被控在1987年連續殺害6名女子而被判處死刑，不過入獄近40年的他仍堅決否認自己是兇手，還指控警方惡意羅織罪名：「害我入獄的腐敗體制怎麼能夠讓我不憤怒呢？你怎麼能夠眼睜睜看著別人犯案然後把案子丟包給你，而你卻不生氣呢？」

報導指出，1987年警方在艾爾帕索東北部沙漠發現6具女性遺體，年齡最小14歲、最大24歲，由於遺體腐爛嚴重，只能確定其中1人被勒死；另外警方研判3名年齡分別為12歲、14歲與19歲的失蹤少女也可能慘遭沙漠殺手的毒手，但遺體始終未被發現。

由於當初陪審團聽取兩名受刑人與一名性工作者的性侵指控，導致伍德被定罪，但伍德反控3人的證詞純為換取檢方減刑而配合說謊：「我從來沒有向任何人坦白過任何事情。」

不過地區助理檢察官舒克(Karen Shook)仍將整起案件的兇手指向伍德：「這起謀殺案的指標性特徵就在這處黑暗偏僻的沙漠地區，也是被告的私人墓地。」

與此同時，伍德辯護律師維爾卡許(Gregory Wiercioch)提出男子霍爾(George Hall)的聲明，指稱警方企圖要他謊稱伍德在羈押期間坦承犯案，加上檢方掌握的135項證據只有三項進行DNA檢驗，凸顯警方掌握的證據相當薄弱。

因此維爾卡許上個月21日具狀向德州刑事上訴法院提起停止執行死刑的訴訟；他說：「我不明白為何州政府不同意進行更多檢驗，如果他們堅信伍德就是連環殺手，為什麼如此害怕進行更詳細檢驗？」

死刑 德州 DNA

上一則

維州女護士虐嬰案 再增7童受害 恐吃100年牢飯

下一則

城市化惡果？加州老鼠肆虐洛城全美第2多 公衛為一大隱憂

延伸閱讀

德州議員提新法將跨性別人士視為「性別詐欺」 擬處2年監禁罰鍰1萬

德州議員提新法將跨性別人士視為「性別詐欺」 擬處2年監禁罰鍰1萬
財經簡訊

財經簡訊
報稅恍然大悟篇／年終獎金如何課稅 可以節稅嗎？

報稅恍然大悟篇／年終獎金如何課稅 可以節稅嗎？
稱川普將更勝雷根時期 「女股神」伍德：造就華爾街黃金時代

稱川普將更勝雷根時期 「女股神」伍德：造就華爾街黃金時代

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
冰淇淋示意圖。美聯社

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

2025-03-13 14:17
面對經濟衰退，低收入家庭應把重點放在生活必需開銷。（美聯社）

今年若出現經濟衰退 如何自保？

2025-03-12 11:10
一架飛機13日早晨從德州梅斯奇特機場起飛後不久墜毀。（擷自YouTube@Fox 4 Dallas-Fort Worth）

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

2025-03-13 11:17
滋事分子不但攻擊空服員，還對前座拳打腳踢，造成座椅損壞。(查森郡法院)

旅客機上毆打踢飛空服員 飛機折返降落前詭異吞念珠

2025-03-12 20:03

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照
川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲