「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩

被稱為「艾爾帕索沙漠殺手」(El Paso's Desert Killer)的死囚、現年67歲的伍德(David Leonard Wood)原定13日注射毒劑伏法，不料11日德州刑事上訴法院下令暫緩執行死刑，但並未說明原因。(取材自X平台)

德州 一名連續殺人犯被判處死刑 入獄近40年，原定13日伏法，不料德州法院突然下令暫緩執行死刑，顯示這起攸關至少6條人命的謀殺案仍有諸多謎團尚待釐清。

根據今日美國報(USA Today)報導，被稱為「艾爾帕索沙漠殺手」(El Paso's Desert Killer)的死囚、現年67歲的伍德(David Leonard Wood)原定13日注射毒劑伏法，不料11日德州刑事上訴法院下令暫緩執行死刑，但並未說明原因。

伍德被控在1987年連續殺害6名女子而被判處死刑，不過入獄近40年的他仍堅決否認自己是兇手，還指控警方惡意羅織罪名：「害我入獄的腐敗體制怎麼能夠讓我不憤怒呢？你怎麼能夠眼睜睜看著別人犯案然後把案子丟包給你，而你卻不生氣呢？」

報導指出，1987年警方在艾爾帕索東北部沙漠發現6具女性遺體，年齡最小14歲、最大24歲，由於遺體腐爛嚴重，只能確定其中1人被勒死；另外警方研判3名年齡分別為12歲、14歲與19歲的失蹤少女也可能慘遭沙漠殺手的毒手，但遺體始終未被發現。

由於當初陪審團聽取兩名受刑人與一名性工作者的性侵指控，導致伍德被定罪，但伍德反控3人的證詞純為換取檢方減刑而配合說謊：「我從來沒有向任何人坦白過任何事情。」

不過地區助理檢察官舒克(Karen Shook)仍將整起案件的兇手指向伍德：「這起謀殺案的指標性特徵就在這處黑暗偏僻的沙漠地區，也是被告的私人墓地。」

與此同時，伍德辯護律師維爾卡許(Gregory Wiercioch)提出男子霍爾(George Hall)的聲明，指稱警方企圖要他謊稱伍德在羈押期間坦承犯案，加上檢方掌握的135項證據只有三項進行DNA 檢驗，凸顯警方掌握的證據相當薄弱。

因此維爾卡許上個月21日具狀向德州刑事上訴法院提起停止執行死刑的訴訟；他說：「我不明白為何州政府不同意進行更多檢驗，如果他們堅信伍德就是連環殺手，為什麼如此害怕進行更詳細檢驗？」