德州超級教會牧師 被控1980年代性侵女童 罪行長達4年

德州超級教會「南湖天門教會」創會牧師莫里斯因涉嫌在1980年代多次性侵一名女童，長達四年，目前遭奧克拉荷馬州以五項刑事罪名起訴。(美聯社)

奧克拉荷馬州 檢察長辦公室表示，德州 超級教會「南湖天門教會」(Gateway Church in Southlake)創會牧師莫里斯(Robert Morris)因涉嫌多年前性侵一名女童，目前已遭五項刑事罪名起訴；莫里斯去年承認1980年代有「不當性行為」，已辭去教會資深布道人職務。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，性侵案開始於1982年12月，時年21歲的莫里斯造訪奧州霍米尼鎮(Hominy)被害女童的家，當時她年僅12歲，罪行持續長達四年。

南湖天門教會屬美國最大型超級教會之一，教區在達拉斯市、沃斯堡地區。

福音派新聞網站「基督郵報」(The Christian Post)聲明指出，去年6月，被害人辛蒂‧克列米夏(Cindy Clemishire)出面指控，莫里斯趁她年幼時性侵她；莫里斯則承認自己「住宿一戶人家，與一年輕女子有不當性行為」，但他表示僅止於接吻、撫摸，沒有性交。

三天之後，莫里斯辭去資深布道人一職，教會「長老委員會」(Board of Elders)表示，不曉得那名女孩的年紀、性侵期間有多長；按長老們先前的了解，莫里斯多次與他的教會討論過他的婚外情，對象是「年輕女性」，而非性侵害一名12歲女童。

奧州檢察長卓蒙德(Gentner Drummond)辦公室指出，由多郡組成的大陪審團已提出指控莫里斯的起訴書，「那些性侵害兒童的人，絕不能獲寬容」；卓蒙德表示，本案更加可鄙之處，在被控的犯人是布道人，他趁自己職務之便；本案被害人等了太多年，期待正義能伸張。

起訴書指控莫里斯不當接觸女童，時間在1982年12月25日，被害人時年12歲，其他幾次約在被害人13到14歲，有一次他用身體磨蹭女孩。另有一次，女孩12歲時，他還脫光女孩的衣服。

克列米夏表示，性侵始於那年聖誕節 ，莫里斯住她家的時候；莫里斯還對她說，絕對不要向任何人講起那件事，會毀了一切；她感謝檢警為偵辦此案付出的心血，等了43年，法律終於要莫里斯付出代價。