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騙走馬州老婦79萬元金條 華男被判刑6年半

記者胡玉立／綜合報導
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來自加州的35歲孫文輝(音譯)因在專向老年人下手的「金條騙局」中擔任車手，11日被判處有期徒刑6年半。(蒙哥馬利郡警局)
來自加州的35歲孫文輝(音譯)因在專向老年人下手的「金條騙局」中擔任車手，11日被判處有期徒刑6年半。(蒙哥馬利郡警局)

來自加州的35歲華人男子孫文輝(Wenhui Sun，音譯)因參與專向老年人下手的「金條騙局」，在馬里蘭州蒙哥馬利郡發生的一樁案件中假扮快遞員向受害者收取金條，11日被判處有期徒刑6年半。孫文輝的律師說，孫只是下線參與者，被人找去參與了一樁他自己不完全了解的騙案。

檢方表示，「金條騙局」是「組織嚴密的犯罪行為」，正在全國蔓延；蒙哥馬利郡嚴重受創。該郡檢察官辦公室已讓5名被告對這些案件認罪和判刑，警方正繼續調查其他案件。

有關孫文輝取走蒙哥馬利郡一名64歲受害婦女相當於78萬9000元金條的案件細節、他個人的成長經歷、以及他如何成為詐騙同夥的背景，首度在法庭揭露。

孫文輝的律師傑齊克 (Andrew Jezic)表示，孫文輝出生於中國一個小家庭，在農村長大，只接受了相當於八年級的教育；他在雜貨店工作、結婚生子，28歲時飛到墨西哥，越過美墨邊境，在移民拘留所關了10個月之後，來到加州，在中餐館當廚師和優步司機，持續將自己的一半收入寄回中國給家人。

傑齊克指出，孫文輝在某個時間點被詐騙組織吸收。他第一次從此案受害者那裡取走金條時，得到了2000元報酬。

法庭紀錄顯示，孫文輝在2024年3月前往受害者家取金條之前，其他騙子已先行冒充聯邦財政人員，透過電話和簡訊說服受害者銀行存款已不再安全，須將存款兌換成金條，然後再交給和她秘密會面的信差，由這名信差送往聯邦財政部金庫保管。

傑齊克說：「如果有誰可以被形容為代罪羔羊、更大型犯罪組織的彆腳貨，那就是孫文輝了。他不是這場騙局的籌畫者、不是招募者，也沒有拿到鉅額金錢。」傑齊克並指出，孫文輝服刑期滿後，很可能會被驅逐出境。

當律師在法庭上說話時，孫文輝坐在現場拭淚。他並透過普通話翻譯簡短表示：「我真的很抱歉。我真的非常抱歉。」

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