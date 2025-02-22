WSJ：聯合健保涉詐紅藍卡 司法部展開民事調查
華爾街日報(WSJ)21日獨家報導，司法部最近幾個月對聯合健保集團(UnitedHealth Group)對俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)開帳單的方法展開民事詐騙調查，以了解旗下紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)是否向政府超額請款。
消息人士說，司法部調查重點在於聯合健保集團如何利用病患診斷紀錄，透過紅藍卡優勢計畫向政府增加請款。根據紅藍卡優勢計畫架構，聯邦政府首先提供一筆款項給保險公司，如果紅藍卡參加者被診斷患有某些疾病，政府給付金額隨之提高，對於保險公司以及保險公司雇用的醫師來說，成為增加診斷的賺錢誘因。
華爾街日報2024年系列報導指出，聯合健保集團提出內容具有爭議的診斷，向紅藍卡計畫成功請款數十億元。消息人士說，司法部律師今年1月31日約談了報導當中提到的幾名醫師。
知情人士說，司法部對聯合健保集團的民事詐騙調查，有別於先前已經啟動的反托拉斯調查。另外，聯合健保集團打算以33億元買下居家照護公司Amedisys，則被司法部以觸犯反托拉斯法為由提告。
華爾街日報去年報導，聯合健保集團把沒有獲得任何治療的診斷紀錄納入病患病歷，2021年因此從聯邦政府獲得87億元額外給付。聯合健保集團旗下單位HouseCalls派遣護士前往病患家中探視，每名護士每趟探視平均讓聯合健保向聯邦政府申請2735元額外給付。
聯合健保集團擁有全美最大健保公司，以及其他醫療公司形成的巨大網路，包括醫生執業團體、一個大型藥房福利管理公司和數據與科技公司等。
傳出遭到民事調查後，聯合健保集團21日股價大跌7%， 逾300億元市值蒸發。被調查的消息也拖累對手，第二大紅藍卡優勢計畫業者Humana股價也跌逾5%。
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