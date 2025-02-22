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WSJ：聯合健保涉詐紅藍卡 司法部展開民事調查

記者顏伶如／綜合報導
司法部最近幾個月已對聯合健保集團就俗稱紅藍卡的給付制度展開民事詐騙調查。圖為該集團在明尼亞波利斯的總部。(美聯社)
司法部最近幾個月已對聯合健保集團就俗稱紅藍卡的給付制度展開民事詐騙調查。圖為該集團在明尼亞波利斯的總部。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)21日獨家報導，司法部最近幾個月對聯合健保集團(UnitedHealth Group)對俗稱紅藍卡聯邦醫療保險計畫(Medicare)開帳單的方法展開民事詐騙調查，以了解旗下紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)是否向政府超額請款。

消息人士說，司法部調查重點在於聯合健保集團如何利用病患診斷紀錄，透過紅藍卡優勢計畫向政府增加請款。根據紅藍卡優勢計畫架構，聯邦政府首先提供一筆款項給保險公司，如果紅藍卡參加者被診斷患有某些疾病，政府給付金額隨之提高，對於保險公司以及保險公司雇用的醫師來說，成為增加診斷的賺錢誘因。

華爾街日報2024年系列報導指出，聯合健保集團提出內容具有爭議的診斷，向紅藍卡計畫成功請款數十億元。消息人士說，司法部律師今年1月31日約談了報導當中提到的幾名醫師。

知情人士說，司法部對聯合健保集團的民事詐騙調查，有別於先前已經啟動的反托拉斯調查。另外，聯合健保集團打算以33億元買下居家照護公司Amedisys，則被司法部以觸犯反托拉斯法為由提告。

華爾街日報去年報導，聯合健保集團把沒有獲得任何治療的診斷紀錄納入病患病歷，2021年因此從聯邦政府獲得87億元額外給付。聯合健保集團旗下單位HouseCalls派遣護士前往病患家中探視，每名護士每趟探視平均讓聯合健保向聯邦政府申請2735元額外給付。

聯合健保集團擁有全美最大健保公司，以及其他醫療公司形成的巨大網路，包括醫生執業團體、一個大型藥房福利管理公司和數據與科技公司等。

傳出遭到民事調查後，聯合健保集團21日股價大跌7%， 逾300億元市值蒸發。被調查的消息也拖累對手，第二大紅藍卡優勢計畫業者Humana股價也跌逾5%。

司法部最近幾個月已對聯合健保集團就俗稱紅藍卡的給付制度展開民事詐騙調查。(美聯社...
司法部最近幾個月已對聯合健保集團就俗稱紅藍卡的給付制度展開民事詐騙調查。(美聯社)

健保 紅藍卡 聯邦醫療保險

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