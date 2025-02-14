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華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

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華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

中央社／華盛頓14日電
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華府日前發生民航客機與美軍黑鷹直升機對撞事件。（路透）
華府日前發生民航客機與美軍黑鷹直升機對撞事件。（路透）

華府今年1月底發生客機與美軍黑鷹直升機相撞墜河意外，共67人喪生。運輸安全官員今天說，他們認為直升機機組人員當時戴著夜視鏡，在相撞前可能使用不準確的飛航資料。

路透報導，國家運輸安全委員會（NTSB）官員說，初步分析錄音和其他黑盒子資料後發現，黑鷹（Black Hawk）直升機飛行員和教官在撞機前大聲讀出相互矛盾的高度數據，調查員認為直升機的部分高度數據有誤。

運輸安全委員會主席霍曼迪（Jennifer Homendy天告訴記者：「我們在資料中看到相互矛盾的資訊，因此我們不公布黑鷹直升機完整航線的高度。」

霍曼迪說，調查員確信直升機撞上客機時的高度是85公尺，高於它在這個區域應飛行的高度，「但我要提醒，這不代表黑鷹機組人員看到的高度」。

調查員認為，直升機仰賴大氣壓力取得的高度資料來源之一是無效數據，飛行員通常也不會直接採用這個數據。

NTSB運輸工具記錄儀資料部門負責人潘恩（Sean Payne）說：「這個高度是利用所謂標準大氣壓力來校準，我們已發現這個參數無效，這是錯誤數據。」

這起事故發生在1月29日，美軍黑鷹直升機在華府附近空中撞上美國航空（AA）一架龐巴迪（Bombardier）客機，兩機共67人均未生還，是美國逾20年來最嚴重空難。

霍曼迪說，黑鷹直升機機組人員當時在執行夜間訓練飛行任務，他們都是有經驗的飛行員，據信他們戴著夜視鏡，可能導致難以分辨美航客機與遠處的城市燈火。

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