65歲醫師連續10年優格加「一匙」 搭配吃肉可延緩腦部老化
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隨著年齡增長，不少人認為應改吃清淡飲食、少吃肉才比較健康。不過日本精神科醫師和田秀樹指出，過度偏向蔬菜、魚類等清淡飲食，反而可能因蛋白質攝取不足，加速腦部老化，增加失智症風險。他建議，高齡者應適量攝取肉類等優質蛋白質，並可適度補充薑黃粉（Turmeric）中的薑黃素（Curcumin），作為日常保養腦部健康的方法之一。
日本媒體《PRESIDENT Online》刊登和田秀樹撰文表示，腦部老化最先影響的是前額葉。前額葉掌管思考、判斷、記憶、情緒控制、語言及行動能力，一旦功能開始衰退，可能出現容易生氣、情緒低落、失去好奇心與行動力，也會影響駕駛時所需的注意力與判斷能力。此外，隨著年齡增加，男性荷爾蒙睪固酮（Testosterone）分泌下降，也會導致記憶力、判斷力及意願降低，而提升睪固酮分泌最簡單的方法之一，就是透過飲食補充足夠蛋白質。
現年65歲的和田醫師表示，肉類富含蛋白質及必需胺基酸，可作為神經傳導物質血清素的原料。血清素被稱為「幸福荷爾蒙」，有助維持情緒穩定，若分泌不足，不僅容易焦慮、憂鬱，也被認為與失智症發生有一定關聯。此外，肉類中的膽固醇也是合成男性、女性荷爾蒙的重要原料，同時參與神經細胞保護，因此高齡者不宜一味排斥吃肉。
除了肉類外，他也建議適量攝取富含鋅的牡蠣、富含維生素E的菠菜，以及富含維生素D的鮭魚等食物，有助維持腦部與肌肉健康。
近年受到研究關注的薑黃素，也是和田醫師推薦的日常保健成分。他指出，薑黃（Turmeric）中的薑黃素，被認為具有降低阿茲海默症相關類澱粉蛋白β（Amyloid β）堆積的潛力。部分研究也發現，印度因咖哩攝取量高，阿茲海默症發生率明顯低於美國；動物研究亦顯示，攝取薑黃素的小鼠較不易出現失智症相關變化。
和田醫師表示，薑黃素屬於脂溶性成分，與油脂一起食用有助提高吸收率，因此建議可透過咖哩攝取；若不喜歡咖哩，也可每天在湯品、優格（酸奶）或炒飯中加入約一匙薑黃粉。他自己每天早餐食用優格時，都會加入薑黃、肉桂及芫荽（香菜籽）三種香料混合粉，這個習慣已持續約十年。不過他也提醒，薑黃素攝取過量可能增加肝臟負擔，仍應適量食用，不宜過度補充。
他指出，肉類提供優質蛋白質與必需胺基酸，能作為血清素與荷爾蒙合成原料，幫助維持情緒、意願與腦部功能，避免蛋白質不足加速老化。 除了肉類，他也建議攝取富含鋅的牡蠣、富含維生素E的菠菜，以及富含維生素D的鮭魚，這些食物都有助於維持腦部與肌肉健康。 薑黃素屬脂溶性，與油脂同食較好吸收，可加在咖哩、湯品、優格或炒飯中；但仍應適量，因攝取過量可能增加肝臟負擔。
精華 FAQ
他指出，肉類提供優質蛋白質與必需胺基酸，能作為血清素與荷爾蒙合成原料，幫助維持情緒、意願與腦部功能，避免蛋白質不足加速老化。
除了肉類，他也建議攝取富含鋅的牡蠣、富含維生素E的菠菜，以及富含維生素D的鮭魚，這些食物都有助於維持腦部與肌肉健康。
薑黃素屬脂溶性，與油脂同食較好吸收，可加在咖哩、湯品、優格或炒飯中；但仍應適量，因攝取過量可能增加肝臟負擔。
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