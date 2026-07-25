65歲醫師連續10年優格加「一匙」 搭配吃肉可延緩腦部老化

和田醫師每天早餐食用優格時，都會加入薑黃、肉桂及芫荽（香菜籽）三種香料混合粉，這個習慣已持續約十年。優格示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ mustafa türkeri ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 和田秀樹主張，高齡者別過度清淡，應適量吃肉補充優質蛋白質。

和田秀樹主張，高齡者別過度清淡，應適量吃肉補充優質蛋白質。 重點二： 蛋白質與膽固醇有助荷爾蒙、血清素生成，維持情緒與腦功能。

蛋白質與膽固醇有助荷爾蒙、血清素生成，維持情緒與腦功能。 重點三：薑黃素可搭配油脂或優格攝取，但仍須適量，避免增加肝臟負擔。

隨著年齡增長，不少人認為應改吃清淡飲食、少吃肉才比較健康。不過日本精神科醫師和田秀樹指出，過度偏向蔬菜、魚類等清淡飲食，反而可能因蛋白質攝取不足，加速腦部老化，增加失智症 風險。他建議，高齡者應適量攝取肉類等優質蛋白質，並可適度補充薑黃粉（Turmeric）中的薑黃素（Curcumin），作為日常保養腦部健康的方法之一。

日本媒體《PRESIDENT Online》刊登和田秀樹撰文表示，腦部老化最先影響的是前額葉。前額葉掌管思考、判斷、記憶、情緒控制、語言及行動能力，一旦功能開始衰退，可能出現容易生氣、情緒低落、失去好奇心與行動力，也會影響駕駛時所需的注意力與判斷能力。此外，隨著年齡增加，男性荷爾蒙睪固酮（Testosterone）分泌下降，也會導致記憶力、判斷力及意願降低，而提升睪固酮分泌最簡單的方法之一，就是透過飲食補充足夠蛋白質。

現年65歲的和田醫師表示，肉類富含蛋白質及必需胺基酸，可作為神經傳導物質血清素的原料。血清素被稱為「幸福荷爾蒙」，有助維持情緒穩定，若分泌不足，不僅容易焦慮、憂鬱，也被認為與失智症發生有一定關聯。此外，肉類中的膽固醇 也是合成男性、女性荷爾蒙的重要原料，同時參與神經細胞保護，因此高齡者不宜一味排斥吃肉。

除了肉類外，他也建議適量攝取富含鋅的牡蠣、富含維生素E的菠菜，以及富含維生素D的鮭魚等食物，有助維持腦部與肌肉健康。

近年受到研究關注的薑黃素，也是和田醫師推薦的日常保健成分。他指出，薑黃（Turmeric）中的薑黃素，被認為具有降低阿茲海默症相關類澱粉蛋白β（Amyloid β）堆積的潛力。部分研究也發現，印度因咖哩攝取量高，阿茲海默症發生率明顯低於美國；動物研究亦顯示，攝取薑黃素的小鼠較不易出現失智症相關變化。

和田醫師表示，薑黃素屬於脂溶性成分，與油脂一起食用有助提高吸收率，因此建議可透過咖哩攝取；若不喜歡咖哩，也可每天在湯品、優格（酸奶）或炒飯中加入約一匙薑黃粉。他自己每天早餐食用優格時，都會加入薑黃、肉桂及芫荽（香菜籽）三種香料混合粉，這個習慣已持續約十年。不過他也提醒，薑黃素攝取過量可能增加肝臟負擔，仍應適量食用，不宜過度補充。