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MLB／李灝宇手感火燙「知道自己在做什麼」 球迷籲老虎每天排先發

記者陳宛晶／即時報導
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台灣旅美棒球選手李灝宇在大聯盟表現突出。圖為他22日敲出三分砲後歡呼。（美聯社）
台灣旅美棒球選手李灝宇在大聯盟表現突出。圖為他22日敲出三分砲後歡呼。（美聯社）

台灣好手李灝宇在MLB（美國職棒大聯盟）逐漸站穩腳步，近期連9場敲安，且許多都是關鍵時刻，堪稱「兩出局得點圈之鬼」，也逐漸搏得美國球迷認同。今天一戰後有人留言：「如果李灝宇再出現在3A那是球團失職」，也有人再提2023年的交易，認為是傑出的一手。

老虎今天以2：1擊敗皇家隊，李灝宇第一局就在兩出局、一二壘有人時攻擊91.6哩卡特球，打向中外野落地安打帶有1分打點，幫助老虎擴大為2：0領先，第六局再敲二壘打，單場3打數敲2安打，賽後打擊率0.267。

加上今天的首打席在內，李灝宇在得點圈35打數敲出13安打、14分打點，打擊率3成71，其中在兩出局的狀況下更是20打數敲出10安打、貢獻13分打點，堪稱「兩出局得點圈之鬼」。

▲ 影片來源：X＠tigers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

李灝宇賽後接受轉播單位場邊訪問，談到近期在打擊區上的自在表現，他說：「已經打過好幾場，知道自己在做什麼東西。」從剛上大聯盟時自曝在飯店裡揮棒，現在逐漸站穩腳步，站在滿是人潮的球場裡敲出一支支安打，李灝宇說自己的想法就是一步一步來。

李灝宇也提到，「因為是史庫柏（Tarik Skubal，老虎隊王牌投手）在丟，非常穩的投手、ACE級的投手，我們就是把打擊的工作做好，可以串聯，在打擊區知道自己當下要做什麼。」

李灝宇近期表現搶眼到難以忽視，有美國球迷呼籲總教練辛區（AJ Hinch）不要再考慮先發投手是左投或右投，就是排李灝宇就對了，「毫無理由李灝宇無法每天先發，我才不在乎對戰，辛區到現在都沒證明他那套管用，就讓那孩子放手去打吧！」

有人留言：「如果李灝宇再出現在托利多（Toledo，老虎3A），那就是嚴重失職。」也有人回想起2023年季中的交易案，老虎以季後將成為自由球員的投手羅倫佐（Michael Lorenzen），單換層級只有高階1A的李灝宇，「老虎只用剩下2個月可用的羅倫佐換到李灝宇，這是哈里斯（Scott Harris，老虎棒球部門總裁）傑出的一手。」

精華 FAQ

  • 他在老虎2：1擊敗皇家一戰中，3打數敲出2安打，包括第一局帶有1分打點的中外野安打，以及第6局的二壘打，賽後打擊率升至0.267。

  • 他在得點圈35打數敲13安打、貢獻14分打點，打擊率達3成71；尤其兩出局時20打數有10安、13分打點，因此被球迷形容為「兩出局得點圈之鬼」。

  • 因為他近期連9場安打、常在關鍵時刻建功，球迷認為他的實戰價值已證明能穩定貢獻，甚至直言若再回3A就是球團失職，應直接每天排進先發。

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