女繼承父親房產竟背22萬元水費 真相慘讓房子賣不掉

巴爾的摩的Kristina Moore在父親去世後繼承了房子，卻發現房屋有高達22.8萬元的水費欠款，若不繳清就無法出售。社區示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Hert Niks ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 繼承巴爾的摩老屋後，女子竟背上22.8萬元水費留置權。

繼承巴爾的摩老屋後，女子竟背上22.8萬元水費留置權。 重點二： 因社區共用1個水表，欠費其實屬整個社區37戶使用。

因社區共用1個水表，欠費其實屬整個社區37戶使用。 重點三：市府稱欠款未清前不得出售，專家建議先查留置權與法律救濟。

馬里蘭州 巴爾的摩的克莉絲蒂娜（Kristina Moore）在父親去世後繼承了他的房子，但後續處理的複雜度遠超過她的想像，一張超過22萬元的未付水費帳單就貼在前門上，克莉絲蒂娜若不繳清就無法出售房子，然而這張帳單是社區所有住戶的用水費用，市議會說該留置令會一直有效，直到全部欠款付清為止。

Moneywise報導，克莉絲蒂娜原以為父親過世後處理那個她兒時生活的房子是件簡單的事，沒想到卻發現前門上貼著一張高達22.8萬元的水費欠款帳單，更糟的是市政府的公共工程局說該房屋的屋主有責任繳付帳單，沒付清之前無法出售房屋。

福斯新聞巴爾的摩電視台（Fox 45）報導，之所以有如此的天價帳單，原來是因為克莉絲蒂娜父親居住的斯普林伍德莊園社區（Springwood Estates community），所有住戶共用一個水表，而這水表就安裝在克莉絲蒂娜父親的房屋上。

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斯普林伍德莊園社區屋主協會的主席強森（Regina Johnson）說，她不知道為什麼水費會這麼高，因為屋主協會每個月都會向住戶收取費用繳帳單，但這說法並沒有為克莉絲蒂娜和她的房仲喬法尼（Lisa Ciofani）帶來安慰，喬法尼說她們提出契約和相關規定，證明支付帳單的責任在屋主協會，「我不懂他們怎麼能讓克莉絲蒂娜一人為37戶房產承擔責任」。

巴爾的摩公共工程局並未回覆媒體，但Fox 45引述巴爾的摩市議會主席的一位資深顧問，表示在帳單繳清前，留置權會一直有效。

專家說，克莉絲蒂娜的狀況很特別，建議繼承房屋或財產後，可以到縣書記官辦公室或產權調查公司確認該房產是否有任何留置權。

加州的遺囑認證律師事務所Keystone Law Group表示，若費用未支付，屋主協會可以對房產設定留置權，在某些情況下若仍未支付還會啟動法拍程序，也可能阻止房屋出售。

若不願意或無法支付留置權，有專家建議在法庭上提出異議，或嘗試協商降低債務，包括出售房屋來償還留置權。另外一些專家說可以直接放棄繼承權，但某些州的法律會讓這過程變得很複雜，這樣做等於將債務轉嫁給下一位受益人，變成他們面對這令人頭痛的問題。

這個問題沒有簡單的答案，因此諮詢法律專家非常重要。一個預防發生這類問題的方法是在親人還在世時，和他們進行坦誠的溝通，了解他們的債務狀況，這可能不容易，卻能避免他們離世後帶給你巨大的經濟負擔。