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王虹得菲爾茲獎、任法IHES終身教授 馬克宏親自打電話祝賀

記者黃國樑／即時報導
中國青年數學家王虹23日獲得菲爾茲獎。（新華社）
中國青年數學家王虹23日獲得菲爾茲獎。（新華社）

當地時間7月23日，2026年國際數學家大會在美國費城開幕，中國青年數學家王虹、鄧煜獲得菲爾茲獎。這是中國數學家首次獲得菲爾茲獎，也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎。結果揭曉後，法國總統馬克宏親自打電話祝賀王虹說，「真了不起！」

馬克宏在他的X帳號上貼文稱，「恭喜王虹，菲爾茲獎得主！」同時附上他與王虹通話的短影片。

在貼文中馬克宏說，她在法國綜合理工學院接受培訓，現為法國高等科學研究所的研究員，她體現了我們研究與教育的卓越水準，驕傲！然後說，「選擇法國，擁抱科學！」

而電話中，馬克宏說，我想親自打電話祝賀您，為了這個令人讚嘆的好消息。王虹以法語回應說，您的電話我的真的很感動。馬克宏隨即表示：「真了不起，我認為這份認可，這份菲爾茲獎頒發給您，正是對您成就和研究成果的肯定，這是您應得的榮譽，再次祝賀您。」王虹回稱，「非常感謝」。

王虹自北京大學畢業後赴法後，雖在法國綜合理工攻讀工程師學位，但同時又在巴黎第十一大學（巴黎南大）修讀數學碩士學位，並於三年後即2014年同時獲得巴黎綜合理工學院工程師學位與巴黎第十一大學碩士學位。但其後王虹是到美國麻省理工學院攻讀並獲得博士學位。

她現在為法國高等科學研究所（IHES）數學學科終身教授，是該所史上首位華人、首位亞裔終身教授。而IHES此前13位數學終身教授中，有8人拿過菲爾茲獎。但王虹現在同時也在美國紐約大學柯朗數學科學研究所擔任教授。

中國青年數學家王虹(右)、鄧煜(左)23日獲得菲爾茲獎。（新華社）
中國青年數學家王虹(右)、鄧煜(左)23日獲得菲爾茲獎。（新華社）

精華 FAQ

  • 兩人都在2026年國際數學家大會上獲得菲爾茲獎。這不僅是中國數學家首次拿下該獎項，也是在同一屆大會上首次同時有2位中國數學家獲獎。

  • 馬克宏不僅在X帳號上發文祝賀，還親自打電話給王虹，稱這是令人讚嘆的好消息，並表示這項菲爾茲獎是對她研究成果與成就的肯定。

  • 她目前是法國高等科學研究所IHES的數學學科終身教授，且是該所首位華人、首位亞裔終身教授；同時也在美國紐約大學柯朗數學科學研究所任教授。

費城 馬克宏

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