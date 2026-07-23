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同齡卻顯老？醫學教授揭密24小時斷食讓回春荷爾蒙暴增5倍

世界新聞網／輯
美國醫學教授表示，透過週期性斷食或「斷食模仿飲食（FMD）」，能從細胞層面延緩老...
美國醫學教授表示，透過週期性斷食或「斷食模仿飲食（FMD）」，能從細胞層面延緩老化並修復身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@DS stories）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：週期性斷食或FMD可透過細胞修復延緩老化。
  • 重點二：空腹可刺激成長荷爾蒙分泌，幫助皮膚維持彈性。
  • 重點三：斷食能改善代謝、發炎與自噬機制，但須注意禁忌族群。

維持年輕外表是許多人追求的目標，日本媒體「PRESIDENT Online」分享了美國辛辛那提大學醫學院教授佐佐木敦朗的文章。報導指出，透過週期性斷食或「斷食模仿飲食（FMD）」，能從細胞層面延緩老化並修復身體。

佐佐木教授表示，皮膚年齡是看起來年輕的重要因素之一。暴飲暴食會導致老化，「創造不進食的時間」有助於延緩衰老，保持青春活力。佐佐木教授也提醒，目前關於延緩老化的長期、大規模人體研究不多，但在其實際執行的過程中，細胞修復機制確實在他身上產生正面影響。

週期性斷食的抗衰老功效，在於「興奮效應」（hormesis）。興奮效應指的是身體對輕微壓力或負荷產生適應性反應，進而變得更強壯、更健康。就像肌力訓練可以增強肌肉一樣，輕微的壓力也有助於身體機能的提升。

空腹可促進腦下垂體分泌成長荷爾蒙（又稱回春荷爾蒙），它能促進膠原蛋白合成與玻尿酸產生，維持肌膚彈性與水分。研究發現，斷食24小時能使成長荷爾蒙的分泌量平均增加約5倍；斷食48小時增加約4倍；定期（如每週1～2次或每月數日）採取不進食的時間，能改善血糖、胰島素功能與血壓等代謝指標。

另有報告指出，斷食模仿飲食（FMD）和週期性斷食可以改善「與老化相關的風險因素」，例如體重、內臟脂肪、血壓和體內發炎程度。關鍵不在於長期斷食，而是建立「吃」與「不吃」的明快節奏，讓血管與器官有機會進入「休息與修復模式」。

此外，空腹狀態下，細胞會啟動「自噬作用」機制，回收受損蛋白質與細胞器，這對於皮膚細胞的新陳代謝與維持質地至關重要。

佐佐木教授提醒，長期過量飲食會引發慢性發炎，削弱皮膚屏障導致乾燥暗沉。此外，過量糖分會產生「糖化終產物（AGEs）」，導致血管硬化與內臟（如肝、腎）纖維化，喪失原有功能。斷食有助於減少腦部的氧化壓力與發炎，調整代謝環境，有助於維持記憶力與認知功能，並可能降低阿茲海默症的風險。

實踐斷食前，以下族群應先諮詢醫師，不可自行判斷：患有糖尿病或其他慢性疾病者、正在服藥或治療中患者、孕婦或哺乳期女性、發育期青少年、患有飲食障礙（或曾有病史）者，以及對自身健康狀況有疑慮者。

精華 FAQ

  • 因為斷食會讓身體進入輕微壓力狀態，啟動興奮效應、自噬與修復機制，進而改善細胞代謝、皮膚狀態與整體健康，被視為可能的抗老方法。

  • 空腹時腦下垂體會增加成長荷爾蒙分泌，研究稱24小時斷食平均可增約5倍。它有助膠原蛋白與玻尿酸生成，維持肌膚彈性、水分與年輕感。

  • 患有糖尿病或其他慢性病、正在服藥或治療者、孕婦與哺乳期女性、發育期青少年、曾有飲食障礙者，以及對自身健康狀況有疑慮的人，都應先問醫師。

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