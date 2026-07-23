好市多5款神級蛋糕 巧克力控選擇困難、季節限定晚來搶不到

好市多烘焙區的產品很受顧客歡迎，Daily Meal選出今年目前為止最受顧客喜愛的五款蛋糕，有水果口味，也有經典的巧克力口味。蛋糕示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Anthony Espinosa）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 好市多烘焙區推出多款人氣蛋糕，常一上架就被會員搶購一空。

好市多烘焙區推出多款人氣蛋糕，常一上架就被會員搶購一空。 重點二： Daily Meal精選今年5款熱門蛋糕，巧克力、果香與季節限定口味皆入列。

Daily Meal精選今年5款熱門蛋糕，巧克力、果香與季節限定口味皆入列。 重點三：其中蜜桃、檸檬酒馬斯卡彭等限定款常售罄，建議先查庫存再前往。

好市多 （Costco ）的烘焙區備受會員喜愛，從層次豐富的甜點、令人驚豔的季節限定款到口感濃郁的片狀蛋糕，很多產品幾乎一上架就被搶購一空，無論是水果口味的愛好者還是巧克力的忠實粉絲，好市多都能滿足顧客的味蕾；Daily Meal報導精選出好市多今年推出的五款最受顧客喜愛的蛋糕，可作為下次購物時的參考。

1. 巧克力豆餅乾長條蛋糕（Kirkland Signature Chocolate Chip Cookie Bar Cake）

這款甜點上榜實至名歸，一份重達將近3磅，售價18.99元，吃起來是巧克力和香草蛋糕的融合風味，還有巧克力餅乾慕斯和巧克力糖霜，最上面放有兩大塊巧克力豆餅乾；蛋糕份量足也夠大，大到可以讓所有喜愛巧克力的朋友都分到一塊。

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2. 鬆餅甜筒長條蛋糕（Kirkland Signature Waffle Cone Bar Cake）

這是好市多最近推出的新產品，吸引大批顧客到烘焙區搶購，這款口味豐富的2磅甜點特色是鬆餅甜筒口味的蛋糕，層層疊疊的奶油起司和酥脆的鬆餅甜筒碎粒，上層淋有焦糖和巧克力醬，再放上三個迷你、填有巧克力醬的鬆餅甜筒作為裝飾，一個售價21.55元。

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3. 蜜桃奶油長條蛋糕（Kirkland Signature Peaches and Cream Bar Cake）

這款蛋糕每年都會帶著濃郁果香驚艷登場，一個37盎司，售價18.99元，蛋糕體是香草海綿蛋糕，夾層是蜜桃餡和鮮奶油，頂部的蜜桃醬和白巧克力刨花為蛋糕增添酸甜交織的美味。這款蛋糕經常售罄，因此建議前往門市購買前先上網確認存貨數量。

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4. 檸檬酒馬斯卡彭蛋糕（Kirkland Signature Limoncello Mascarpone Cake）

這款柑橘風味的甜點是每年春天推出的季節限定款，由質地和口感輕盈的海綿蛋糕、濃郁的檸檬醬和香滑的馬斯卡彭起司層層交疊而成，頂部也鋪滿了馬斯卡彭起司。一個蛋糕重達3磅，外層以迷你白巧克力球點綴，頂層有鮮奶油糖霜和幾團檸檬醬，一個售價26.99元，可供至少10人享用。

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5. 巧克力榛果脆皮蛋糕（Chocolate Hazelnut Crunch Cake）

這款蛋糕2月上市，一個26盎司的蛋糕以巧克力蛋糕為基底，夾著香濃的榛果餡和酥脆的卡達伊夫絲（Kadayif），一個售價14.99元，頂部淋上巧克力甘納許及烘烤過的榛果，從冰箱拿出後立刻切來吃最美味。

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