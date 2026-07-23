好市多5款神級蛋糕 巧克力控選擇困難、季節限定晚來搶不到
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好市多（Costco）的烘焙區備受會員喜愛，從層次豐富的甜點、令人驚豔的季節限定款到口感濃郁的片狀蛋糕，很多產品幾乎一上架就被搶購一空，無論是水果口味的愛好者還是巧克力的忠實粉絲，好市多都能滿足顧客的味蕾；Daily Meal報導精選出好市多今年推出的五款最受顧客喜愛的蛋糕，可作為下次購物時的參考。
1. 巧克力豆餅乾長條蛋糕（Kirkland Signature Chocolate Chip Cookie Bar Cake）
這款甜點上榜實至名歸，一份重達將近3磅，售價18.99元，吃起來是巧克力和香草蛋糕的融合風味，還有巧克力餅乾慕斯和巧克力糖霜，最上面放有兩大塊巧克力豆餅乾；蛋糕份量足也夠大，大到可以讓所有喜愛巧克力的朋友都分到一塊。
▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
2. 鬆餅甜筒長條蛋糕（Kirkland Signature Waffle Cone Bar Cake）
這是好市多最近推出的新產品，吸引大批顧客到烘焙區搶購，這款口味豐富的2磅甜點特色是鬆餅甜筒口味的蛋糕，層層疊疊的奶油起司和酥脆的鬆餅甜筒碎粒，上層淋有焦糖和巧克力醬，再放上三個迷你、填有巧克力醬的鬆餅甜筒作為裝飾，一個售價21.55元。
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3. 蜜桃奶油長條蛋糕（Kirkland Signature Peaches and Cream Bar Cake）
這款蛋糕每年都會帶著濃郁果香驚艷登場，一個37盎司，售價18.99元，蛋糕體是香草海綿蛋糕，夾層是蜜桃餡和鮮奶油，頂部的蜜桃醬和白巧克力刨花為蛋糕增添酸甜交織的美味。這款蛋糕經常售罄，因此建議前往門市購買前先上網確認存貨數量。
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4. 檸檬酒馬斯卡彭蛋糕（Kirkland Signature Limoncello Mascarpone Cake）
這款柑橘風味的甜點是每年春天推出的季節限定款，由質地和口感輕盈的海綿蛋糕、濃郁的檸檬醬和香滑的馬斯卡彭起司層層交疊而成，頂部也鋪滿了馬斯卡彭起司。一個蛋糕重達3磅，外層以迷你白巧克力球點綴，頂層有鮮奶油糖霜和幾團檸檬醬，一個售價26.99元，可供至少10人享用。
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5. 巧克力榛果脆皮蛋糕（Chocolate Hazelnut Crunch Cake）
這款蛋糕2月上市，一個26盎司的蛋糕以巧克力蛋糕為基底，夾著香濃的榛果餡和酥脆的卡達伊夫絲（Kadayif），一個售價14.99元，頂部淋上巧克力甘納許及烘烤過的榛果，從冰箱拿出後立刻切來吃最美味。
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文章聚焦好市多烘焙區的5款高人氣蛋糕，包含巧克力豆餅乾長條蛋糕、鬆餅甜筒長條蛋糕、蜜桃奶油長條蛋糕、檸檬酒馬斯卡彭蛋糕與巧克力榛果脆皮蛋糕。 蜜桃奶油長條蛋糕與檸檬酒馬斯卡彭蛋糕都屬於季節性或限定感較強的商品，內文也提到蜜桃款經常售罄，建議出發前先上網確認門市存貨。 這些蛋糕多為大份量長條或整體式甜點，價格約介於14.99元到26.99元之間，重量多在2磅到3磅左右，適合多人分享，也吸引顧客集中購買。
精華 FAQ
文章聚焦好市多烘焙區的5款高人氣蛋糕，包含巧克力豆餅乾長條蛋糕、鬆餅甜筒長條蛋糕、蜜桃奶油長條蛋糕、檸檬酒馬斯卡彭蛋糕與巧克力榛果脆皮蛋糕。
蜜桃奶油長條蛋糕與檸檬酒馬斯卡彭蛋糕都屬於季節性或限定感較強的商品，內文也提到蜜桃款經常售罄，建議出發前先上網確認門市存貨。
這些蛋糕多為大份量長條或整體式甜點，價格約介於14.99元到26.99元之間，重量多在2磅到3磅左右，適合多人分享，也吸引顧客集中購買。
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