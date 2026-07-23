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從房地產投資失利中覺醒 理財專家改用2類股市布局打造退休金

世界新聞網／輯
理財專家建議，善用低手續費證券帳戶，長期穩定投資指數型基金並適度開源，輕鬆打造無...
理財專家建議，善用低手續費證券帳戶，長期穩定投資指數型基金並適度開源，輕鬆打造無憂的退休生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joshua Mayo）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鳥海翔因房產投資失利，轉向定期定額布局指數型基金。
  • 重點二：指數型基金具備自動汰弱留強、分散風險與低成本優勢。
  • 重點三：以每月5萬日圓投資30年，可望累積約4000萬至5800萬日圓。

許多人準備退休資金時，常過度鑽研投資方式，卻忽略明確目標。日本媒體「THE GOLD 60」分享了理財規劃師鳥海翔的文章。報導指出，鳥海翔從自身失敗經驗中學習，轉向穩健的定期定額投資，按部就班地形成長期資產。

文章指出，鳥海翔曾因對未來的焦慮，貸款買下三間投資用公寓。原本計畫靠每月房租收入償還房貸，每年再從薪水中額外拿出100萬日圓（約6千美元）加速還款。還清房貸後，就能輕鬆當包租公。

無奈事與願違，即使後來年收入提升至1,000萬日圓（約6.1萬美元），也無法提前償還房貸。原因在於，他沒有改變生活環境與習慣，光靠意志力根本無法存錢。加上房地產缺乏資金彈性，變現不易，無法因應突發狀況。

房地產投資失利後，他轉向隨時可變現、流動性高的指數型基金，投資全球股市或追蹤S&P 500的指數型基金。

鳥海翔表示，定期定額投資指數型基金的優點如下：

一、自動調整成分股：採市值加權機制，自動增加成長型企業權重並汰除衰退者。

二、分散風險：分散投資數千家公司或全球市場，降低單一企業與市場的衝擊。

三、成本低廉：管理手續費便宜，適合長期持有。

此外，設定明確目標也很重要。鳥海翔以「每月5萬日圓（約300美元）×30年」的目標進行試算：

年化報酬率5%：資產可達約4,000萬日圓（約24萬5千美元）。

年化報酬率6%：資產可達約4,900萬日圓（約30萬美元）。

年化報酬率7%：資產可達約5,800萬日圓（約35萬5千美元）。

回顧過去30年，追蹤全球股市及S&P 500的指數型基金平均年化報酬率約 9%～10%，設定5%是非常務實的目標。

此外，若每月無法擠出5萬日圓（約300美元）投資，除了節流之外，也可嘗試將自身的知識或技能轉化為副業收入。透過開源為投資提供後盾，避免因過度省錢而降低生活品質。

鳥海翔強調，累積退休資產前，必須先明確目標，明白自己想要什麼樣的生活，而不是依賴膚淺的知識。善用低手續費證券帳戶，長期穩定投資指數型基金，並適度開源，就能依照自己的步調打造無憂的退休生活。

精華 FAQ

  • 他曾貸款買3間投資公寓，卻因缺乏生活習慣改變與資金彈性，始終難以提前還款。經歷失利後，他改採流動性高、較穩健的指數型基金長期投資。

  • 主要優點包括市值加權下可自動汰弱留強、同時分散到數千家公司降低單一風險，以及管理費便宜，適合長期持有並用時間累積資產。

  • 鳥海翔以每月5萬日圓投資30年試算，若年化報酬率為5%、6%、7%，資產約可達4000萬、4900萬、5800萬日圓，因此先設定明確目標很重要。

退休金 房地產 貸款

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