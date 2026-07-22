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世界盃／3.5萬人番茄小鎮成冠軍搖籃 西國雙星榮歸獲頒「等重番茄」

記者劉肇育／即時報導
西班牙勇奪隊史第二座金盃後，回國受到熱烈歡迎。(路透)
西班牙勇奪隊史第二座金盃後，回國受到熱烈歡迎。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：魯伊斯與加維返鄉，獲番茄小鎮英雄式歡迎。
  • 重點二：洛斯帕拉西奧西維利亞夫蘭卡延續番茄秤重傳統。
  • 重點三：3.5萬人小鎮已出產3位世足冠軍成員。

在剛落幕的世界盃足球賽中幫助「無敵艦隊」西班牙勇奪隊史第二座金盃後，中場好手魯伊斯（Fabián Ruiz）與加維（Gavi）本周榮歸故里，回到家鄉洛斯帕拉西奧西維利亞夫蘭卡（Los Palacios y Villafranca）接受英雄式的熱烈歡迎，並成該鎮史上第2、3位獲得等體重番茄的世界足球冠軍。  

這座人口僅約3.5萬人的西班牙南方小鎮，除了以盛產番茄聞名，如今更因爲魯伊斯、加維的載譽歸來，加上2010年南非世足賽奪冠班底的納瓦斯（Jesús Navas），已孕育出3位世足賽冠軍成員，成為名副其實的「足球名將搖籃」。

為了表彰兩人的傑出貢獻，小鎮延續了自2010年起的傳統，為兩位功臣舉辦了別開生面的「秤重儀式」，並送上與他們體重等重的特產番茄。效力於巴黎聖日耳曼的魯伊斯過磅為84公斤，而巴塞隆納小將加維則是68公斤，兩人合計搬回了152公斤的番茄，現場氣氛相當熱絡。

加維。(歐新社)
加維。(歐新社)

魯伊斯。(路透)
魯伊斯。(路透)

這項有趣的頒獎傳統始於2010年，當時納瓦斯隨西班牙奪得南非世足賽冠軍，小鎮便首次以等重番茄獻給英雄；隨後納瓦斯又在2012年與2024年歐洲國家盃封王，魯伊斯也參與了2024年的歐國盃奪冠，如今加上剛捧回首座國家隊大賽冠軍的加維，這個僅3.5萬人的小鎮，竟已不可思議地產出3位世足賽冠軍得主。

▲ 影片來源：X平台＠ZonaMixta__（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 兩人回到洛斯帕拉西奧西維利亞夫蘭卡後，受到英雄式熱烈迎接。小鎮居民不僅到場慶祝，還依照傳統為他們舉辦秤重儀式，並送上與體重相同的番茄。

  • 因為人口僅約3.5萬的小鎮，已孕育出3位世足賽冠軍成員，包括納瓦斯、魯伊斯與加維。加上他們都在國際賽奪冠，讓小鎮成為外界矚目的足球人才故鄉。

  • 小鎮自2010年起延續這項傳統，會把球員體重換算成同等重量的番茄致贈英雄。魯伊斯體重84公斤，加維68公斤，兩人合計帶回152公斤番茄。

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