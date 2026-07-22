腰酸背痛別輕忽 醫揭胰臟癌潛在6徵兆

癌症醫師揭露常被忽略的胰臟癌潛在徵兆。背痛示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中背持續疼痛、無痛性黃疸可能是胰臟癌早期警訊。

中背持續疼痛、無痛性黃疸可能是胰臟癌早期警訊。 重點二： 原因不明體重驟減、突發糖尿病都需提高警覺就醫。

原因不明體重驟減、突發糖尿病都需提高警覺就醫。 重點三：腿部血栓、排便異常與脂肪便也可能反映胰臟問題。

胰臟癌是著名的「沉默殺手」，早期症狀難以察覺。一名癌症 醫師近日指出，中背持續疼痛、突發性體重減輕或糖尿病、小腿突然劇烈抽痛等，都可能是胰臟癌徵兆，呼籲民眾提高警覺，有問題應盡速就醫檢查。

每日郵報（Daily Mail）報導，癌症醫師博爾多洛伊（Priyam Bordoloi）經常在X平台分享醫學知識，最近貼文分享了胰臟癌鮮為人知的症狀，吸引超過5百萬觀看數。

博爾多洛伊說，因為胰臟藏在人體深處，早期發現是唯一的生存機會，他常看到患者忽視這些徵兆，拖延好幾個月，直到腫瘤 發展到無法透過手術治療，千萬不要延誤就醫。胰臟癌是最殘酷的癌症之一，約有四分之三的確診患者會在一年內死亡。以下是6個需要特別注意的症狀。

1. 中背部隱隱作痛

博爾多洛伊說，如果中背部持續疼痛，而且感覺像從上腹部一路傳到後背，可能是疾病徵兆，不能單純以為是肌肉拉傷或姿勢不良。胰臟位於腹腔內部深處，而且緊鄰著脊椎，隨著腫瘤變大，可能會壓迫附近神經，特別是胰臟後方神經，而導致持續性背痛。英國國民保健署（National Health Service）表示，背痛很常見，而且通常是姿勢不良或肌肉拉傷引起。但如果持續疼痛，並伴隨原因不明的體重減輕、黃疸或突發性糖尿病等症狀，應聯繫家庭醫師。

2. 突然體重減輕

博爾多洛伊說，雖然體重過重會增加罹患癌症的風險，但原因不明的體重減輕也可能是癌症徵兆，部分原因是胰臟會分泌有助於分解脂肪、碳水化合物和蛋白質的酵素，若腫瘤阻礙這項功能，食物便無法妥善消化，也無法有效吸收營養，而導致體重急速減少。

癌症還會加速身體消耗能量的速度，因為腫瘤會釋放某些化學物，加速新陳代謝，導致身體燃燒卡路里的速度比平常更快。如果飲食和運動習慣都沒有改變，體重卻驟減5 至10公斤，便是警訊，可能是癌症正在掠奪身體能量，並徹底摧毀食慾。

3. 突發性糖尿病

第二型糖尿病可能是胰臟癌的風險因子，也可能是症狀之一。胰臟是一個梨形腺體，大小與一隻手掌相當，位於胃部後方。因為位置較深且體積小，醫師在例行檢查時通常無法觸及胰臟腫瘤，這也是胰臟癌很難早期發現的原因。

胰臟會分泌胰島素，是糖分從血液輸送至細胞、並轉化為能量的必要荷爾蒙，但胰臟腫瘤可能會破壞分泌胰島素的細胞，導致血糖濃度上升，形成糖尿病。因此現今醫界認為注射減肥針有助於對抗胰臟癌。

早期研究顯示，減肥針可能有保護作用，在五年內能將罹癌風險降低約50%。研究人員表示，這類藥物可能有減輕發炎、改善新陳代謝和血糖控制的作用，進而可能延緩癌症相關的病理過程。

4. 腿部突然刺痛

突發性血栓也可能是胰臟癌的症狀之一。博爾多洛伊說，患者往往以為自己只是小腿肌肉拉傷，或是旅途久坐導致，但突發血栓卻是重大警訊。血栓與各種癌症相關，當腫瘤釋放出使血液變得「更黏稠」的物質時，就會增加形成血栓的風險。

5. 不正常排便

博爾多洛伊說，排便習慣的異常也可能是胰臟癌的徵兆，因為消化過程受到干擾，可能會出現便秘或腹瀉。如果糞便顏色蒼白、泛著油光、飄浮在馬桶水面上，而且散發出異常難聞的惡臭，醫學上稱為脂肪便（steatorrhoea），這可能代表胰臟酵素傳遞受阻。正常情況下，胰臟酵素能協助消化食物；一旦缺乏這些酵素就會引發問題，因為未經消化的食物會快速通過消化道。

6. 皮膚和眼睛發黃

博爾多洛伊說，無痛性黃疸絕對是一大警訊，可能是胰臟癌最常見的早期症狀之一。黃疸成因是膽紅素堆積，膽紅素是肝臟膽汁中的一種黃褐色物質。肝功能正常情況下，膽汁會通過膽管流入腸道，協助分解脂肪，但膽管阻塞時，便會累積膽紅素，導致皮膚和眼睛變黃。在胰臟癌患者中，鄰近胰臟的腫瘤可能壓迫膽管，導致黃疸。

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