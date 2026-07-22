我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台玻夫人爆王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬氣炸：太欠揍要告

眾院通過限制議員投資個股 一附帶條款挨批是騙局

腰酸背痛別輕忽 醫揭胰臟癌潛在6徵兆

世界新聞網／輯
癌症醫師揭露常被忽略的胰臟癌潛在徵兆。背痛示意圖，與本新聞無關。（取材自pexe...
癌症醫師揭露常被忽略的胰臟癌潛在徵兆。背痛示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中背持續疼痛、無痛性黃疸可能是胰臟癌早期警訊。
  • 重點二：原因不明體重驟減、突發糖尿病都需提高警覺就醫。
  • 重點三：腿部血栓、排便異常與脂肪便也可能反映胰臟問題。

胰臟癌是著名的「沉默殺手」，早期症狀難以察覺。一名癌症醫師近日指出，中背持續疼痛、突發性體重減輕或糖尿病、小腿突然劇烈抽痛等，都可能是胰臟癌徵兆，呼籲民眾提高警覺，有問題應盡速就醫檢查。

每日郵報（Daily Mail）報導，癌症醫師博爾多洛伊（Priyam Bordoloi）經常在X平台分享醫學知識，最近貼文分享了胰臟癌鮮為人知的症狀，吸引超過5百萬觀看數。

博爾多洛伊說，因為胰臟藏在人體深處，早期發現是唯一的生存機會，他常看到患者忽視這些徵兆，拖延好幾個月，直到腫瘤發展到無法透過手術治療，千萬不要延誤就醫。胰臟癌是最殘酷的癌症之一，約有四分之三的確診患者會在一年內死亡。以下是6個需要特別注意的症狀。

1. 中背部隱隱作痛

博爾多洛伊說，如果中背部持續疼痛，而且感覺像從上腹部一路傳到後背，可能是疾病徵兆，不能單純以為是肌肉拉傷或姿勢不良。胰臟位於腹腔內部深處，而且緊鄰著脊椎，隨著腫瘤變大，可能會壓迫附近神經，特別是胰臟後方神經，而導致持續性背痛。英國國民保健署（National Health Service）表示，背痛很常見，而且通常是姿勢不良或肌肉拉傷引起。但如果持續疼痛，並伴隨原因不明的體重減輕、黃疸或突發性糖尿病等症狀，應聯繫家庭醫師。

2. 突然體重減輕

博爾多洛伊說，雖然體重過重會增加罹患癌症的風險，但原因不明的體重減輕也可能是癌症徵兆，部分原因是胰臟會分泌有助於分解脂肪、碳水化合物和蛋白質的酵素，若腫瘤阻礙這項功能，食物便無法妥善消化，也無法有效吸收營養，而導致體重急速減少。

癌症還會加速身體消耗能量的速度，因為腫瘤會釋放某些化學物，加速新陳代謝，導致身體燃燒卡路里的速度比平常更快。如果飲食和運動習慣都沒有改變，體重卻驟減5 至10公斤，便是警訊，可能是癌症正在掠奪身體能量，並徹底摧毀食慾。

3. 突發性糖尿病

第二型糖尿病可能是胰臟癌的風險因子，也可能是症狀之一。胰臟是一個梨形腺體，大小與一隻手掌相當，位於胃部後方。因為位置較深且體積小，醫師在例行檢查時通常無法觸及胰臟腫瘤，這也是胰臟癌很難早期發現的原因。

胰臟會分泌胰島素，是糖分從血液輸送至細胞、並轉化為能量的必要荷爾蒙，但胰臟腫瘤可能會破壞分泌胰島素的細胞，導致血糖濃度上升，形成糖尿病。因此現今醫界認為注射減肥針有助於對抗胰臟癌。

早期研究顯示，減肥針可能有保護作用，在五年內能將罹癌風險降低約50%。研究人員表示，這類藥物可能有減輕發炎、改善新陳代謝和血糖控制的作用，進而可能延緩癌症相關的病理過程。

4. 腿部突然刺痛

突發性血栓也可能是胰臟癌的症狀之一。博爾多洛伊說，患者往往以為自己只是小腿肌肉拉傷，或是旅途久坐導致，但突發血栓卻是重大警訊。血栓與各種癌症相關，當腫瘤釋放出使血液變得「更黏稠」的物質時，就會增加形成血栓的風險。

5. 不正常排便

博爾多洛伊說，排便習慣的異常也可能是胰臟癌的徵兆，因為消化過程受到干擾，可能會出現便秘或腹瀉。如果糞便顏色蒼白、泛著油光、飄浮在馬桶水面上，而且散發出異常難聞的惡臭，醫學上稱為脂肪便（steatorrhoea），這可能代表胰臟酵素傳遞受阻。正常情況下，胰臟酵素能協助消化食物；一旦缺乏這些酵素就會引發問題，因為未經消化的食物會快速通過消化道。

6. 皮膚和眼睛發黃

博爾多洛伊說，無痛性黃疸絕對是一大警訊，可能是胰臟癌最常見的早期症狀之一。黃疸成因是膽紅素堆積，膽紅素是肝臟膽汁中的一種黃褐色物質。肝功能正常情況下，膽汁會通過膽管流入腸道，協助分解脂肪，但膽管阻塞時，便會累積膽紅素，導致皮膚和眼睛變黃。在胰臟癌患者中，鄰近胰臟的腫瘤可能壓迫膽管，導致黃疸。

▲ 影片來源：X平台＠DocPriyamMD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因胰臟位於腹腔深處，腫瘤早期不易被發現，常等症狀明顯才就醫。文章指出，中背持續疼痛、無痛性黃疸、體重驟減與突發糖尿病，都是需要警覺的早期線索。

  • 除了背痛外，突發性體重減輕、腿部突然刺痛或血栓、排便習慣改變，以及糞便蒼白油亮、惡臭的脂肪便，都可能被誤以為是飲食或姿勢問題，實際上可能是胰臟功能受損。

  • 醫師強調不要拖延，尤其症狀持續數週或合併黃疸、體重下降、血糖異常時，更應盡速就醫檢查。及早發現是爭取手術治療與改善預後的關鍵，避免等到腫瘤進展過晚。

癌症 腫瘤

上一則

最省心媽媽 3星座女養出獨立孩子「主動不用催」

下一則

世界盃／3.5萬人番茄小鎮成冠軍搖籃 西國雙星榮歸獲頒「等重番茄」

延伸閱讀

抱子甘藍多出一倍 4種蔬果維生素C含量贏過柳橙

抱子甘藍多出一倍 4種蔬果維生素C含量贏過柳橙
出遠門怕盆栽枯死？移放家裡「安全角落」保證水噹噹

出遠門怕盆栽枯死？移放家裡「安全角落」保證水噹噹
在美哪一刻覺得沒白來？華人曝懷孕後最有感「人是值錢的」

在美哪一刻覺得沒白來？華人曝懷孕後最有感「人是值錢的」
「漢堡比麵條好」血管年齡媲美30歲 六旬醫師公開回春法

「漢堡比麵條好」血管年齡媲美30歲 六旬醫師公開回春法

熱門新聞

存款或許沒有驚人的數字，但足夠應付生活大小開銷，家人的笑容，就是最大的福氣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Martin Magnemyr）

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

2026-07-22 00:25
4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
好市多自有品牌科克蘭的部分商品被認為是知名品牌同樣商品的平替版，其中多種商品被認為品質更勝知名品牌。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

2026-07-19 20:25
炎炎夏夜，在床頭放結冰水，發揮降溫與除濕效果，節能又省電。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Pollard）

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

2026-07-16 20:24

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？
謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚