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張凌赫新劇「這一秒過火」開播 意外再度炒紅鐘漢良？

世界新聞網／輯
對張凌赫而言，「這一秒過火」被視為「逐玉」之後的重要代表作，外界期待他藉此進一步...
對張凌赫而言，「這一秒過火」被視為「逐玉」之後的重要代表作，外界期待他藉此進一步擺脫先前角色形象帶來的爭議。(取材自豆瓣)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張凌赫、王楚然新劇空降開播，首日即衝上熱度榜冠軍。
  • 重點二：劇集評價兩極，部分觀眾批評畫面風格偏短劇化。
  • 重點三：民國劇帶動鐘漢良經典作重溫，但未必等於重新翻紅。

近期陸劇市場話題不斷，張凌赫、王楚然主演的民國愛情劇「這一秒過火」日前開播，雖然幾乎沒有大規模宣傳，仍憑藉兩位主演的人氣與高顏值迅速吸引關注，開播首日便衝上劇集熱度榜。不過，隨著劇情播出，除了作品本身評價出現兩極外，網路上更意外掀起一波「鐘漢良將再度翻紅」的討論，引發不少劇迷關注。

根據搜狐報導，「這一秒過火」由張凌赫、王楚然主演，自開拍期間流出的路透照便因兩人外型亮眼、CP感十足而備受期待。官方於7月17日宣布定檔，僅隔兩天便正式上線，以「空降」方式播出。開播後熱度快速攀升，首日即登上即時劇集熱度榜冠軍，超越「百花殺」、「雀骨」等同期作品，展現不俗話題度。

不過，該劇口碑並未呈現一面倒好評。支持者認為劇情節奏明快、男女主角互動自然，整體追劇體驗流暢；也有部分觀眾認為，拍攝手法大量採用近距離特寫與上半身構圖，呈現方式偏向短劇風格，質感與傳統長篇陸劇有所落差，因此評價呈現兩極。對張凌赫而言，「這一秒過火」也被視為「逐玉」之後的重要代表作，外界期待他藉此進一步擺脫先前角色形象帶來的爭議。

除了新劇本身，「這一秒過火」也意外帶動經典民國劇再度受到討論。陸網指出，平台同步推出民國劇專區，「來不及說我愛你」被列為推薦作品，不少觀眾追完「這一秒過火」後，紛紛回頭重溫鐘漢良、李小冉主演的這部經典作品，再次掀起對「慕容灃」一角的討論，也因此出現「鐘漢良會不會因此翻紅」的聲音。

不少觀眾追完「這一秒過火」後，紛紛回頭重溫鐘漢良(圖)、李小冉主演的「來不及說我...
不少觀眾追完「這一秒過火」後，紛紛回頭重溫鐘漢良(圖)、李小冉主演的「來不及說我愛你」，再次掀起對「慕容灃」一角的討論。(取材自豆瓣)

事實上，不少網友認為，「翻紅」一詞未必適用於鐘漢良。相較於先前何潤東因「逐玉」熱播，再度因「楚漢傳奇」中的項羽一角受到關注，鐘漢良近年仍持續擔綱男主角。今年上半年，他與朱珠合作主演的「蜜語紀」累積播放量突破12億次，甚至超越多部人氣新劇，顯示市場號召力依舊不俗。

因此，有劇迷認為，「這一秒過火」帶動「來不及說我愛你」重新受到關注，更多反映的是經典作品歷久不衰，而非鐘漢良重新「翻紅」。不少觀眾也表示，「慕容灃」至今仍是民國愛情劇中最具代表性的角色之一，再次回味依舊魅力十足。

精華 FAQ

  • 主要靠張凌赫、王楚然的主演人氣與高顏值吸睛，加上開播採取空降模式，迅速引發話題。劇集首日就衝上即時熱度榜冠軍，帶動整體關注度快速升溫。

  • 支持者認為劇情節奏快、男女主互動自然，追劇感受順暢；但也有人批評大量近距離特寫與上半身構圖，風格偏短劇化，讓傳統長篇陸劇質感受到質疑。

  • 因平台推薦民國劇專區，許多觀眾追完《這一秒過火》後回頭重溫《來不及說我愛你》，再次討論慕容灃一角。不過不少人認為，這更像經典作品再受關注，而非鐘漢良真正重返高峰。

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