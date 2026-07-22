鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

通常情況下，鄰居樹木的樹枝若伸到自家圍籬這邊時可以修剪它們。示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Blake Staniland）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄰居樹枝越界到自家，通常可在自己地界內修剪。

鄰居樹枝越界到自家，通常可在自己地界內修剪。 重點二： 只能修剪越界部分，若跨界或動樹幹須先徵得同意。

只能修剪越界部分，若跨界或動樹幹須先徵得同意。 重點三：種樹宜離地界3至4英尺，避免日後產生糾紛。

很多人會在地界線（property line）附近種樹來遮擋視線，但植物在生長時可不會考量地界線，因此就可能發生有樹枝越界到鄰居家，或鄰居的樹枝越界到自家的狀況，若這樹枝長得太過茂盛，阻礙車道通行或遮擋了美麗的花園，有些人會修剪鄰居樹木的樹枝，但能修剪鄰居的樹枝嗎？在大多數情況下，答案是可以的，但修剪前有些注意事項需要了解。

Southern Living報導，在美國，通常情況下，鄰居樹木的樹枝若伸到自家圍籬這邊時可以修剪它們；事實上，任何伸到你家地界上的樹枝都屬於你的責任範圍，但要有幾點要注意。

第一，只修剪地界線上的樹枝，如果樹幹長在鄰居的房產上，要進一步修剪或移除整支樹枝需要先獲得鄰居許可，另外，修剪時應待在自己的地界內，若需跨越地界線到鄰居的房產土地，需先詢問。

即使樹是鄰居的，也不能將修剪下的樹枝丟到鄰居的房產土地上給他們清理，修剪者應自己處理。若修剪自家這邊的任何部分會造成嚴重損壞或導致樹木死亡，應先不要動手，所在地或州的法律可能禁止這麼做，應先查閱當地法規，並和鄰居討論是否有更好的修剪方法。

處理伸到自家圍籬且死亡、患病或過重的樹枝是有必要的，若樹枝掉落並對自家房屋造成損壞是需承擔責任的，代表需要自行移除樹枝、修理房屋並支付損壞的費用，不過有例外狀況，例如鄰居放任患病的樹木健康退化而不處理。

當然可以請鄰居修剪過度生長並侵犯到自家庭院的樹木，但這不代表他們有責任要修剪你的圍籬這邊的任何植物，最好先查詢當地法規，特別是住家有屋主協會時，可以和鄰居協商辦法，例如共同分擔修剪樹木的費用。

如果覺得上述情況太麻煩，也可以從根本解決，也就是把樹種得離地界線較遠，既能方便照顧，也不會侵犯到鄰居的地域，別把樹種在地界線上，這會導致樹木的所有權有爭議，答案可能是雙方共同持有，大多數樹木應和鄰居的地界線保持至少3至4英尺的距離。

若打算種植常綠樹木如崖柏屬（arborvitae）或柏樹（cypress）作為隱私屏障，最好先了解該樹種成熟後的尺寸，再取其寬度至少一半的長度作為和地界線的距離種植，否則最終樹的一半可能被鄰居砍掉，破壞樹木的外表。

較大的樹木，樹幹直徑會顯著增長，種在院子邊界附近的樹木最終可能會越過地界線，因此記得將樹木種在適合的位置，讓樹幹始終能長在地界線自己這一側內，且大部分成熟的樹冠也都在自己這一側，一棵大樹可能需要兩側各10到20英尺的生長空間。