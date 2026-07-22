屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

存款或許沒有驚人的數字，但足夠應付生活大小開銷，家人的笑容，就是最大的福氣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Martin Magnemyr）

不少人夢想一夕暴富，但真正讓人感到踏實的，往往不是天降橫財，而是收入穩定、生活無虞，能讓自己與家人一年365天都過得安心自在。不必為帳單發愁，也有餘力照顧父母、陪伴孩子，偶爾還能犒賞自己，就是許多人心中的幸福模樣。新浪網命理專欄「運勢女王」文章認為，下半年有4個生肖財運逐漸回穩，不僅工作容易迎來轉機，還有貴人相助、收入穩定增加，日子愈過愈順，朝著理想生活一步步邁進。

屬豬

一位上班族原本還在煩惱接不到案子，某天突然接到老同事電話，意外促成一筆長期合作，生活也逐漸步上軌道。

屬豬的人上半年忙得團團轉，事情一件接一件，常覺得付出很多卻沒什麼收穫。不過進入7月後，運勢開始慢慢轉好，身邊容易出現願意伸手幫忙的貴人，可能是多年沒聯絡的朋友介紹合作機會，也可能是長輩一句建議，就替你解開眼前難題。

收入雖然不是一夕暴增，卻穩定增加，副業有進帳、家庭支出也更從容。真正的幸福，不是突然發財，而是終於能安心吃頓飯，不必每天為明天的開銷發愁。

屬牛

一位爸爸每天照常上下班，假日偶爾接點熟客訂單，某天回到家，太太一句「今天早點休息」，孩子一句「爸爸陪我玩一下」，瞬間覺得所有辛苦都值得。

屬牛的人下半年迎來穩定成長的好運，不是那種一夜暴富，而是收入慢慢增加、荷包愈來愈有底氣。工作上的努力開始反映在薪水上，老客戶持續回流，累積多年的專業也慢慢變成穩定收入，不需要追逐熱門投資，也能把日子過得踏實。

存款或許沒有驚人的數字，但足夠應付生活大小開銷，家人的笑容，就是最大的福氣。

屬龍

一位主管花了好幾個月準備的企畫終於獲得公司採用，升職通知下來那天，他沒有急著炫耀，而是先匯了一筆錢給媽媽，順便帶她去挑幾盆喜歡的花，把陽台重新布置一番。

屬龍的人從7月開始運勢明顯回升，之前一直卡關的事情，有機會在貴人協助下迎來轉機。過去被擱置的提案重新受到重視，曾經共事的夥伴再次攜手合作，工作成果也開始陸續開花結果，升遷、獎金都有望接踵而來。

真正值得分享的人生成就，不只是成功，而是終於有能力照顧最重要的人。

屬猴

一位經營自媒體的創作者過去默默更新內容三年，觀看數一直平平，沒想到最近突然因一支影片爆紅，課程很快就額滿，合作邀約也接連上門。

屬猴的人上半年忙碌奔波，總覺得努力和成果不成正比，但下半年開始，人脈逐漸發揮威力，合作邀約變多，團隊默契也愈來愈好，不少新機會主動找上門。無論本業或副業，都有機會迎來漂亮成績，收入跟著水漲船高。

今天的成果，其實是過去每一次認真完成工作的累積。最讓人開心的不是收入翻倍，而是終於能笑著對孩子說：「想學什麼就去學吧！」