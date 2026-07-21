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爐灶隙縫凹槽難清理 用家中一常見小物就能解決

世界新聞網／輯
清潔爐灶檯面時，可以用迴紋針清理難深入的狹小縫隙和凹槽。爐灶示意圖，與本新聞無關...
清潔爐灶檯面時，可以用迴紋針清理難深入的狹小縫隙和凹槽。爐灶示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia Sevruk）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：爐灶縫隙與邊緣油垢可用迴紋針清理。
  • 重點二：將迴紋針展開或彎鉤可深入狹窄角落。
  • 重點三：清潔前需先冷卻爐檯並避免刮傷表面。

若沒有每天清潔爐灶檯面，時間久了就會變成一件苦差事，濺出的液體、油漬和油脂隨時間過去在檯面上變得乾硬變成烤焦油垢，形成碳化的硬殼，得費力才能清除這些髒汙。但即便是去汙能力很強的清潔劑可能也無法清除難以觸及角落的油漬和髒汙，這時候迴紋針就能派上用場，發揮妙用。

Daily Meal報導，即便是每次煮完飯後的快速清潔，兩次快速清潔間的深度清潔也是必要的，才能將電磁爐的邊緣或把燃氣爐燃燒器上堵塞的食物殘渣清除，普通的菜瓜布或清潔海綿太大，無法深入那些狹小的縫隙，但拿一個迴紋針，將外側的彎曲部分展開成尖頭，就可以清潔爐頭。

這個方法也適用於清潔控制旋鈕，刮掉周圍聚積的黏性汙垢，還能把迴紋針的末端彎成鉤狀，很適合沿著圓形的旋鈕滑動去除汙漬。

殘渣碎屑和油汙會沿著爐灶兩側的縫隙或邊緣流下，這時將迴紋針側放並沿著邊緣滑動，就能輕鬆刮掉汙垢，雖然奶油刀也有類似作用，但通常刀刃不夠鋒利，且迴紋針體積較小，較容易深入狹窄的隙縫和凹槽等區域。

清潔前，無論選擇哪種工具，務必確保爐檯已經完全冷卻再開始動作。清潔時記得千萬別將食物殘渣推到爐檯深處，因此要先清乾淨食物殘渣，並記得動作輕細。若擔心用迴紋針會傷到爐檯表面，可以用廚房紙巾包裹後再清潔。

另一個清潔方法是用廚房紙巾包住牙籤後清潔狹小的縫隙，只不過相比之下迴紋針是金屬材質，較不容易斷裂，也有人用舊牙刷清潔，但刷毛可能也無法深入狹窄的角落清理。

精華 FAQ

  • 因為液體、油漬和食物殘渣會在檯面與邊緣乾硬結塊，形成碳化油垢，普通菜瓜布或海綿又太大，難以伸進狹小縫隙處理。

  • 可把外側彎曲部分展開成尖頭，用來清理爐頭和縫隙；也能把末端彎成鉤狀，沿著圓形旋鈕滑動，刮除周圍黏性汙垢。

  • 清潔前一定要確認爐檯完全冷卻，動作要輕細，避免把殘渣推入更深處；若擔心刮傷表面，可先用廚房紙巾包住迴紋針再使用。

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