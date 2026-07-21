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不想一摔就變臥床老人 50歲後牢記4個飲食原則

世界新聞網／輯
年長者不宜刻意節食，應維持適當熱量攝取，才能降低肌肉流失及貧血風險。示意圖，非新...
年長者不宜刻意節食，應維持適當熱量攝取，才能降低肌肉流失及貧血風險。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：跌倒常是老化累積結果，可能引發失能與臥床。
  • 重點二：50歲後應重視蛋白質與足夠熱量，防止肌肉流失。
  • 重點三：均衡三餐與少量多餐並行，可維持體力與行動力。

高齡者跌倒往往被認為只是「一時不小心」，但醫學研究與臨床觀察指出，跌倒其實是身體老化累積的結果，也是導致失能與臥床的重要原因之一。不少長者跌倒後會因住院、臥床、活動量下降而迅速流失肌肉，形成「跌倒、骨折、肌力下降、再次跌倒」的惡性循環，最終可能進入需要長期照護的狀態。專家提醒，除了維持規律運動外，充足且均衡的飲食更是延緩老化、維持肌力的重要關鍵，尤其50歲後更應重視蛋白質攝取與營養均衡，才能打造不易跌倒、能夠長久行走的健康體魄。

日本媒體「PRESIDENT Online」報導，高齡者之所以容易跌倒，主要與老化造成的身體機能退化有關，專家指出，以下3項能力下降最為關鍵：

1. 肌力下降：肩胛周圍、背部、臀部及大腿前側肌群最容易流失。尤其背肌變弱後，身體難以維持挺直，重心前移，容易失去平衡而跌倒。

2. 柔軟度下降：肌肉、肌腱及韌帶逐漸僵硬，關節活動範圍縮小，走路步幅變小，形成俗稱的「小碎步」，跨越障礙物的能力也跟著下降。

3. 平衡能力下降：平衡感除了依賴肌力，還與姿勢控制、關節活動度、反射速度，以及注意力、判斷力等認知功能息息相關。這些能力衰退後，即使只是輕微踉蹌，也可能來不及穩住身體而跌倒。

想降低跌倒風險，除了規律運動，飲食也是維持肌肉與行動力的重要基礎。專家建議把握以下4個原則：

1. 不要吃得太少：不少跌倒住院的高齡者都伴隨營養不足及肌肉流失，應維持足夠熱量攝取，避免因過瘦增加衰弱風險。

2. 補充足夠蛋白質：每日建議攝取每公斤體重約1至1.5公克蛋白質，例如60公斤(約132磅)成人一天約需60至90公克，有助維持肌肉量與肌力。

3. 優先選擇高蛋白食材：可多攝取魚肉、雞胸、雞腿、雞里肌，以及豬、牛肩里肌等肉類，也可搭配雞蛋、豆製品與乳製品，補充鐵質及維生素B群。

4. 避免過度清淡飲食：年長者不宜刻意節食，應維持適當熱量攝取，才能降低肌肉流失及貧血風險。

在日常三餐安排上，專家建議遵循均衡飲食原則，每餐應同時包含主食、蛋白質及蔬果，比例以「主食3：主菜1：副菜2」最為理想。

主食如白飯、全穀飯、麵類或麵包，提供身體活動所需的醣類能量；主菜可選擇肉類、魚類、雞蛋或豆腐等蛋白質食物，幫助修復及增強肌肉；副菜則應搭配各類蔬菜、海藻及適量水果，補充維生素、礦物質與膳食纖維。

日常三餐安排，專家建議遵循均衡飲食原則。 (示意圖／AI生成)
日常三餐安排，專家建議遵循均衡飲食原則。 (示意圖／AI生成)

若因食量變小無法一次吃太多，也不必勉強維持三餐制，可改為一天五至六次少量多餐，同樣能達到補充營養的效果。

專家強調，「吃得好、動得夠」看似簡單，卻是延緩老化、維持行動力及預防失能最重要的健康習慣。

精華 FAQ

  • 因為跌倒常反映身體老化與肌力下降的累積結果，住院或臥床後又會加速肌肉流失，進而形成再次跌倒、骨折與失能的惡性循環。

  • 最重要的是不要吃太少，並確保每天攝取每公斤體重約1至1.5公克蛋白質，同時選擇魚肉、雞肉、蛋、豆製品與乳製品等高蛋白食材。

  • 可依主食3：主菜1：副菜2的均衡原則安排，也可改成一天5至6次少量多餐，讓身體持續獲得熱量、蛋白質與蔬果營養。

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