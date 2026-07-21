熱門新兼職「給AI打分數」看似輕鬆簡單 教授卻嘆：錢不好賺

當今就業環境嚴峻，許多白領專業人才兼職當AI回答審核賺外快，然而看似輕鬆賺錢的工作背後也衍生不少爭議。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Alfredo Lau-Tam）

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI評分兼職看似高薪輕鬆，實際常工時超標且報酬不穩。

AI評分兼職看似高薪輕鬆，實際常工時超標且報酬不穩。 重點二： 高端專家職缺薪資可觀，但多數通才任務時薪其實不高。

高端專家職缺薪資可觀，但多數通才任務時薪其實不高。 重點三：專家越是訓練模型，後續需求越少，工作前景充滿不確定。

現今各種人工智慧 （AI）模型快速發展，由此出現各種合約工作，表面上只要花數小時對AI回答進行評分，就能領取高時薪，聽起來非常吸引人；然而不少參與此類兼職的白領工作者表示，常遇到工時遠超預期、支付薪資不足，或審核成果因不明原因被退回等狀況，而且AI模型學會專業知識後，工作需求也會減少，讓這類工作充滿不確定性，甚至可能影響專業人才的就業市場。

Moneywise報導，去年暑假，德州塔爾頓州立大學（Tarleton State University）生物系的助理教授布朗（Amanda Brown）應徵對AI模型回答評分的兼職工作，看似輕鬆賺錢的工作背後，是緊迫的截止日期、實際耗時遠超預期報酬的按件計酬專案，和管理者不說明任何理由的情況下，判定她的工作成果未達標準。

像布朗一樣的數萬名白領專業人士，將自己耗費數年學習的技能傳授給AI系統，以換取報酬。紐約時報報導，向AI實驗室出售訓練資料的舊金山新創公司Mercor，每天支付旗下3萬名接案者的報酬至少400萬元。

這類工作表面上待遇優渥，哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，Mercor的徵才啟事顯示，負責建立臨床情境，並根據實際醫療標準，核對AI模型的回答的精神醫學專家，每小時最高可得350元的薪資。Surge AI則為管理顧問和投資銀行家開出每小時300至500元的薪資，而風險投資合夥人的時薪更高達1000元。Labelbox旗下的子公司Alignerr，為擁有化學博士等學歷的合約工提供高達200元的時薪。

但大多數兼職報酬並不高。Mercor表示，其職缺平均時薪約105元，而審查AI搜尋結果錯誤的通才職位，時薪為50元。布朗也表示，60元時薪算是相當吸引人的費率。由於大型模型已經讀完網路上大多數的內容，所以下一階段的進展仰賴專家審核AI內容，像是請律師給AI寫出的法律摘要評分。

業界堅稱這對勞工而言是好消息，Surge AI的億萬富翁創辦人陳艾德溫（Edwin Chen，音譯）表示，該公司正在創造帶薪工作，和打造可以幫助知識工作者完成更多事，而非取代人的AI協作者，並預測AI訓練有朝一日會成為「最有威望」的職業之一。

但合約工視角呈現出不同的光景。與Mercor簽約的律師沃爾（Sommer Wall）向紐約時報表示，為了熬過工作量最重的三天截止日期衝刺，她只能在沙發上斷斷續續休息。布朗對按件計酬感到挫折，因為這些專案耗時遠超過原本預期的時間。在某些專案中，合約工只有在主管核可輸出成果後，才能獲得報酬。

更深層的問題是，一旦專家將某項技能傳授給模型，該專業領域的專案就會枯竭。與Mercor合作的語言顧問卡羅琳娜（Carolina Perez Sands）在華爾街日報podcast採訪中表示，模型從修正中學習的速度極快，短短幾周內就幾乎不需要她了。有合約工已根據分類不當、薪資給付不足，對 Handshake、Scale AI、Surge AI等資料訓練公司提起訴訟。Mercor則面臨至少七起訴訟，合約工指控今年春季的資料外洩暴露個人資訊；其中多數案件仍在審理中。

由於一般的求職市場對很多人來說非常嚴峻，因此雖然有上述爭議，申請這類審查工作的人仍源源不絕。根據民調機構Gallup在2025年底對2萬2000多名美國工作者的調查，有大學學歷的勞工只有19%認為現在是找到好工作的時機，而沒有大學學位的勞工中，則有35%持此看法。

對於正在關注這類職缺的人而言，真正問題是這筆錢能賺多久。Handshake的營運長斯圖爾（Jonathan Stull）向紐約時報表示，他認為提供AI模型回饋會成為所有白領工作的例行公事。正在Anthropic工作的維吉尼亞大學（University of Virginia）經濟學家科里內克（Anton Korinek）卻說，隨著系統演進，指導AI的需求應該會變少，認為「未來所有人都會從事指導AI的工作」這一預測，就像「所有人都會成為教授」一樣荒謬。合約工的工作量可能會毫無預警改變，薪資結構可能對勞工不利，而且只要工作做得越好，客戶的需求就會進一步減少。