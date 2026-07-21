我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅邊牧被偷遭宰殺 官方「普通物品」低廉估價網炸鍋

川普宣布課100%學名藥關稅 2028年上路、2029年增至200%

熱門新兼職「給AI打分數」看似輕鬆簡單 教授卻嘆：錢不好賺

世界新聞網／輯
當今就業環境嚴峻，許多白領專業人才兼職當AI回答審核賺外快，然而看似輕鬆賺錢的工...
當今就業環境嚴峻，許多白領專業人才兼職當AI回答審核賺外快，然而看似輕鬆賺錢的工作背後也衍生不少爭議。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Alfredo Lau-Tam）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AI評分兼職看似高薪輕鬆，實際常工時超標且報酬不穩。
  • 重點二：高端專家職缺薪資可觀，但多數通才任務時薪其實不高。
  • 重點三：專家越是訓練模型，後續需求越少，工作前景充滿不確定。

現今各種人工智慧（AI）模型快速發展，由此出現各種合約工作，表面上只要花數小時對AI回答進行評分，就能領取高時薪，聽起來非常吸引人；然而不少參與此類兼職的白領工作者表示，常遇到工時遠超預期、支付薪資不足，或審核成果因不明原因被退回等狀況，而且AI模型學會專業知識後，工作需求也會減少，讓這類工作充滿不確定性，甚至可能影響專業人才的就業市場。

Moneywise報導，去年暑假，德州塔爾頓州立大學（Tarleton State University）生物系的助理教授布朗（Amanda Brown）應徵對AI模型回答評分的兼職工作，看似輕鬆賺錢的工作背後，是緊迫的截止日期、實際耗時遠超預期報酬的按件計酬專案，和管理者不說明任何理由的情況下，判定她的工作成果未達標準。

像布朗一樣的數萬名白領專業人士，將自己耗費數年學習的技能傳授給AI系統，以換取報酬。紐約時報報導，向AI實驗室出售訓練資料的舊金山新創公司Mercor，每天支付旗下3萬名接案者的報酬至少400萬元。

這類工作表面上待遇優渥，哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，Mercor的徵才啟事顯示，負責建立臨床情境，並根據實際醫療標準，核對AI模型的回答的精神醫學專家，每小時最高可得350元的薪資。Surge AI則為管理顧問和投資銀行家開出每小時300至500元的薪資，而風險投資合夥人的時薪更高達1000元。Labelbox旗下的子公司Alignerr，為擁有化學博士等學歷的合約工提供高達200元的時薪。

但大多數兼職報酬並不高。Mercor表示，其職缺平均時薪約105元，而審查AI搜尋結果錯誤的通才職位，時薪為50元。布朗也表示，60元時薪算是相當吸引人的費率。由於大型模型已經讀完網路上大多數的內容，所以下一階段的進展仰賴專家審核AI內容，像是請律師給AI寫出的法律摘要評分。

業界堅稱這對勞工而言是好消息，Surge AI的億萬富翁創辦人陳艾德溫（Edwin Chen，音譯）表示，該公司正在創造帶薪工作，和打造可以幫助知識工作者完成更多事，而非取代人的AI協作者，並預測AI訓練有朝一日會成為「最有威望」的職業之一。

但合約工視角呈現出不同的光景。與Mercor簽約的律師沃爾（Sommer Wall）向紐約時報表示，為了熬過工作量最重的三天截止日期衝刺，她只能在沙發上斷斷續續休息。布朗對按件計酬感到挫折，因為這些專案耗時遠超過原本預期的時間。在某些專案中，合約工只有在主管核可輸出成果後，才能獲得報酬。

更深層的問題是，一旦專家將某項技能傳授給模型，該專業領域的專案就會枯竭。與Mercor合作的語言顧問卡羅琳娜（Carolina Perez Sands）在華爾街日報podcast採訪中表示，模型從修正中學習的速度極快，短短幾周內就幾乎不需要她了。有合約工已根據分類不當、薪資給付不足，對 Handshake、Scale AI、Surge AI等資料訓練公司提起訴訟。Mercor則面臨至少七起訴訟，合約工指控今年春季的資料外洩暴露個人資訊；其中多數案件仍在審理中。

由於一般的求職市場對很多人來說非常嚴峻，因此雖然有上述爭議，申請這類審查工作的人仍源源不絕。根據民調機構Gallup在2025年底對2萬2000多名美國工作者的調查，有大學學歷的勞工只有19%認為現在是找到好工作的時機，而沒有大學學位的勞工中，則有35%持此看法。

對於正在關注這類職缺的人而言，真正問題是這筆錢能賺多久。Handshake的營運長斯圖爾（Jonathan Stull）向紐約時報表示，他認為提供AI模型回饋會成為所有白領工作的例行公事。正在Anthropic工作的維吉尼亞大學（University of Virginia）經濟學家科里內克（Anton Korinek）卻說，隨著系統演進，指導AI的需求應該會變少，認為「未來所有人都會從事指導AI的工作」這一預測，就像「所有人都會成為教授」一樣荒謬。合約工的工作量可能會毫無預警改變，薪資結構可能對勞工不利，而且只要工作做得越好，客戶的需求就會進一步減少。

精華 FAQ

  • 因為職缺常標榜只要花少量時間評分AI回答，就能拿到不錯時薪，對白領專業人士尤其有吸引力，看起來像是把既有知識直接變現。

  • 不少人遇到工時遠超預期、按件計酬卻低於想像，甚至作品被無理由退回；有些專案還要等主管核可後才付款，讓收入極不穩定。

  • 因為模型一旦學會某項專業知識，後續就不再需要那麼多專家審核，需求可能快速下降；加上薪資結構與法律爭議，前景更不確定。

人工智慧

上一則

50歲後夫妻最常吵的不是錢 專家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚

下一則

在家煎牛排總是不夠香？主廚公開7大關鍵 新手也能一次成功

延伸閱讀

「看過太多人後悔」理財專員親揭領社安金常犯4錯誤

「看過太多人後悔」理財專員親揭領社安金常犯4錯誤
投資客分享「真正一勞永逸的房地產」 佛系管理每月賺進4萬元

投資客分享「真正一勞永逸的房地產」 佛系管理每月賺進4萬元
教人轉職AI產業 時薪高達1000美元

教人轉職AI產業 時薪高達1000美元
AI焦慮蔓延 中國畢業生就業難

AI焦慮蔓延 中國畢業生就業難

熱門新聞

4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
好市多自有品牌科克蘭的部分商品被認為是知名品牌同樣商品的平替版，其中多種商品被認為品質更勝知名品牌。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

2026-07-19 20:25
在歐洲空調缺貨之際，一名法國男子趁赴上海出差，托運一台空調回法國，準備給住在巴黎的93歲母親使用。(取自極目新聞)

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

2026-07-15 01:20
炎炎夏夜，在床頭放結冰水，發揮降溫與除濕效果，節能又省電。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Pollard）

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

2026-07-16 20:24

超人氣

更多 >
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽