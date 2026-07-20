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「不是消耗品，是家具」好市多保鮮膜用13年才見底 網幽默取名玩傳承

世界新聞網／輯
調理食物時，保鮮膜是方便的廚房用品。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexel...
調理食物時，保鮮膜是方便的廚房用品。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Katerina Holmes ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網友分享好市多13年才用完的超大保鮮膜，引發共鳴。
  • 重點二：這款914公尺大卷被稱傳家級用品，甚至有人替它取名傳承。
  • 重點三：留言熱議使用年資與用法差異，部分家庭兩年就能消耗完。

好市多(Costco)大包裝商品向來以份量驚人聞名，其中一款長達914公尺(3000 英尺)、總面積約278平方公尺的保鮮膜(Kirkland Signature Plastic Food Wrap, 12''W x 3000'L)，更被不少消費者形容是「傳家級用品」。近日一名旅居美國的網友「Sunmin熠哦」在小紅書分享，自己終於用完一卷陪伴長達13年的好市多保鮮膜，從求學、就業到搬過4個住處始終不離不棄，讓她忍不住感嘆，「我以為它是消耗品，其實是家具」，貼文迅速引發上千則留言共鳴。

▲ 影片來源：Instagram＠costco.love（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「Sunmin熠哦」表示，這卷保鮮膜最初由室友使用3年，之後才由她「繼承」，沒想到又陪伴自己10年。期間從學校進入職場，也隨著她輾轉搬家，直到近日才終於用完。她笑稱，只有真正買過的人，才知道「用完好市多保鮮膜的含金量」，甚至認為有經驗的消費者買回家後，第一件事應該是替它取名字，畢竟相處時間可能比部分家具還久。

貼文曝光後，不少網友也分享家中保鮮膜的「服役年資」。有人透露，家裡一卷名叫「撕大林」的保鮮膜已用了13年；也有網友表示，自己20多歲時買給父母，如今已步入中年，父母卻還沒用完。另有人笑稱，孩子念小學時買的保鮮膜，直到孩子大學畢業仍在使用，被其他網友形容根本是「陪讀型保鮮膜」。

留言區也掀起命名熱潮。有人替家中保鮮膜取名「Oliver」，甚至在舊卷用完前，先把「Oliver Jr.」買回家一起參加交接，網友則打趣表示「傳承很重要」。還有人以諧音替好市多保鮮膜取中文名「好市多膜」，讓不少人笑稱「好事多磨」。

不過，各家庭的使用速度差異也相當大。有人表示，兩大兩小的家庭約2年就能用完一卷，「Sunmin熠哦」得知後相當驚訝；也有網友兩人家庭同樣2年見底，主要用於分裝肉品、包覆蔬菜及日常料理。還有人為了加快消耗速度，甚至直接用保鮮膜包住餐盤，吃完後撕掉便不用洗碗，被笑稱像是在家吃路邊攤。

也有網友擔心，大卷保鮮膜使用多年是否會過期。留言中有人查詢後指出，若材質仍有彈性、沒有泛黃或異味，通常仍可繼續使用，但也有人因此決定改買小卷，笑稱至少能讓家中的保鮮膜「保持新鮮」。多數網友則認為，好市多保鮮膜雖然體積大、占空間，但耐用程度驚人，對經常做飯或大量分裝食材的家庭而言，確實相當划算。

精華 FAQ

  • 內容聚焦好市多一款長達914公尺的大卷保鮮膜，網友分享它陪伴自己13年才用完，從求學到工作、搬家都一路使用，引發熱烈討論。

  • 因為這卷保鮮膜容量超大、耐用度驚人，甚至比部分家具陪伴家庭還久，有人用多年都沒見底，因此被形容像可交接傳承的生活用品。

  • 網友認為這類大卷保鮮膜使用時間太長，與家人相處感很強，便出現幫它命名、舊卷未用完就先買新卷接班的趣味玩法，也有人分享不同家庭約2年就能用完。

好市多 小紅書 Costco

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