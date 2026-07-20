「不是消耗品，是家具」好市多保鮮膜用13年才見底 網幽默取名玩傳承

調理食物時，保鮮膜是方便的廚房用品。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Katerina Holmes ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網友分享好市多13年才用完的超大保鮮膜，引發共鳴。

網友分享好市多13年才用完的超大保鮮膜，引發共鳴。 重點二： 這款914公尺大卷被稱傳家級用品，甚至有人替它取名傳承。

這款914公尺大卷被稱傳家級用品，甚至有人替它取名傳承。 重點三：留言熱議使用年資與用法差異，部分家庭兩年就能消耗完。

好市多 (Costco )大包裝商品向來以份量驚人聞名，其中一款長達914公尺(3000 英尺)、總面積約278平方公尺的保鮮膜(Kirkland Signature Plastic Food Wrap, 12''W x 3000'L)，更被不少消費者形容是「傳家級用品」。近日一名旅居美國的網友「Sunmin熠哦」在小紅書 分享，自己終於用完一卷陪伴長達13年的好市多保鮮膜，從求學、就業到搬過4個住處始終不離不棄，讓她忍不住感嘆，「我以為它是消耗品，其實是家具」，貼文迅速引發上千則留言共鳴。

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「Sunmin熠哦」表示，這卷保鮮膜最初由室友使用3年，之後才由她「繼承」，沒想到又陪伴自己10年。期間從學校進入職場，也隨著她輾轉搬家，直到近日才終於用完。她笑稱，只有真正買過的人，才知道「用完好市多保鮮膜的含金量」，甚至認為有經驗的消費者買回家後，第一件事應該是替它取名字，畢竟相處時間可能比部分家具還久。

貼文曝光後，不少網友也分享家中保鮮膜的「服役年資」。有人透露，家裡一卷名叫「撕大林」的保鮮膜已用了13年；也有網友表示，自己20多歲時買給父母，如今已步入中年，父母卻還沒用完。另有人笑稱，孩子念小學時買的保鮮膜，直到孩子大學畢業仍在使用，被其他網友形容根本是「陪讀型保鮮膜」。

留言區也掀起命名熱潮。有人替家中保鮮膜取名「Oliver」，甚至在舊卷用完前，先把「Oliver Jr.」買回家一起參加交接，網友則打趣表示「傳承很重要」。還有人以諧音替好市多保鮮膜取中文名「好市多膜」，讓不少人笑稱「好事多磨」。

不過，各家庭的使用速度差異也相當大。有人表示，兩大兩小的家庭約2年就能用完一卷，「Sunmin熠哦」得知後相當驚訝；也有網友兩人家庭同樣2年見底，主要用於分裝肉品、包覆蔬菜及日常料理。還有人為了加快消耗速度，甚至直接用保鮮膜包住餐盤，吃完後撕掉便不用洗碗，被笑稱像是在家吃路邊攤。

也有網友擔心，大卷保鮮膜使用多年是否會過期。留言中有人查詢後指出，若材質仍有彈性、沒有泛黃或異味，通常仍可繼續使用，但也有人因此決定改買小卷，笑稱至少能讓家中的保鮮膜「保持新鮮」。多數網友則認為，好市多保鮮膜雖然體積大、占空間，但耐用程度驚人，對經常做飯或大量分裝食材的家庭而言，確實相當划算。