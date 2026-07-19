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世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走

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世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走

世界新聞網／輯
川普（右二）待在頒獎台上跟西班牙隊一起慶祝。（路透）
川普（右二）待在頒獎台上跟西班牙隊一起慶祝。（路透）

2026年世界盃足球賽決賽19日落幕，西班牙經延長賽以1：0擊敗阿根廷，奪得隊史第2座世界盃冠軍。然而，頒獎典禮焦點之一卻落在美國總統川普（Donald Trump）身上，他在頒發冠軍獎盃後並未依慣例離場，而是留在頒獎台與西班牙球員一同參與捧盃慶祝，引發外界熱議。

川普與國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）共同將世界盃冠軍獎盃交給西班牙隊長羅德里（Rodri）後，原本應將舞台留給冠軍球隊，但川普卻站在球員身旁，準備一同見證捧盃時刻。

畫面顯示，英凡提諾一度伸手拉住川普手臂，示意他離開頒獎台，把舞台交給西班牙隊，但川普並未配合，仍留在原地。西班牙球員則露出略帶尷尬的笑容，看著眼前一幕。

隨後，川普還走到西班牙球員隊伍前方，站到冠軍球員身旁。英凡提諾再次試圖引導他離開，但仍未成功。當彩帶噴發、羅德里高舉世界盃冠軍獎盃時，川普依舊站在一旁，臉上帶著微笑，成為慶祝畫面中的一部分。

澳洲SBS電視台轉播時，主持人克勞迪奧法比亞諾（Claudio Fabiano）疑似因麥克風未關而說出：「他們可以把川普剪掉。」這段畫面也迅速在社群媒體流傳，不少網友認為說出了許多人的心聲。

此外，在稍早的頒獎流程中，阿根廷球員依序上台領取亞軍獎牌，當川普主動伸手致意時，阿根廷後衛羅梅洛（Cristian Romero）被拍到未與川普握手，直接從他身旁走過。

而在決賽開賽前，川普出現在球場大螢幕時，現場觀眾也報以噓聲，使他從賽前到賽後都成為世界盃決賽另一個備受關注的焦點。

精華 FAQ

  • 西班牙在2026年世界盃決賽經延長賽以1：0擊敗阿根廷，拿下隊史第2座世界盃冠軍，並在頒獎典禮上完成捧盃慶祝。

  • 川普在把冠軍獎盃交給西班牙隊長後，沒有依慣例離開頒獎台，反而留在球員身旁一起入鏡，讓現場氣氛一度顯得尷尬。

  • 英凡提諾曾兩度試圖把川普請下台，轉播主持人也疑似脫口說出可把川普剪掉；此外，阿根廷球員羅梅洛未與川普握手，賽前現場還傳出噓聲。

世界盃 川普 阿根廷

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