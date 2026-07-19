世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走

川普（右二）待在頒獎台上跟西班牙隊一起慶祝。（路透）

2026年世界盃 足球賽決賽19日落幕，西班牙經延長賽以1：0擊敗阿根廷 ，奪得隊史第2座世界盃冠軍。然而，頒獎典禮焦點之一卻落在美國總統川普 （Donald Trump）身上，他在頒發冠軍獎盃後並未依慣例離場，而是留在頒獎台與西班牙球員一同參與捧盃慶祝，引發外界熱議。

川普與國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）共同將世界盃冠軍獎盃交給西班牙隊長羅德里（Rodri）後，原本應將舞台留給冠軍球隊，但川普卻站在球員身旁，準備一同見證捧盃時刻。

畫面顯示，英凡提諾一度伸手拉住川普手臂，示意他離開頒獎台，把舞台交給西班牙隊，但川普並未配合，仍留在原地。西班牙球員則露出略帶尷尬的笑容，看著眼前一幕。

隨後，川普還走到西班牙球員隊伍前方，站到冠軍球員身旁。英凡提諾再次試圖引導他離開，但仍未成功。當彩帶噴發、羅德里高舉世界盃冠軍獎盃時，川普依舊站在一旁，臉上帶著微笑，成為慶祝畫面中的一部分。

澳洲SBS電視台轉播時，主持人克勞迪奧法比亞諾（Claudio Fabiano）疑似因麥克風未關而說出：「他們可以把川普剪掉。」這段畫面也迅速在社群媒體流傳，不少網友認為說出了許多人的心聲。

此外，在稍早的頒獎流程中，阿根廷球員依序上台領取亞軍獎牌，當川普主動伸手致意時，阿根廷後衛羅梅洛（Cristian Romero）被拍到未與川普握手，直接從他身旁走過。

而在決賽開賽前，川普出現在球場大螢幕時，現場觀眾也報以噓聲，使他從賽前到賽後都成為世界盃決賽另一個備受關注的焦點。