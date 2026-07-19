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忘付車資掛心頭一個月...台中婦人求警助尋司機還人情

記者陳宏睿／台中即時報導
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台中市廖姓婦人近月搭乘計程車就醫忘記付車資，廖婦請求警方協助找人。圖／第三警分局...
台中市廖姓婦人近月搭乘計程車就醫忘記付車資，廖婦請求警方協助找人。圖／第三警分局提供

台中市七旬廖姓婦人因手部骨折就醫時，情急忘付計程車車資，掛念月餘後在近日求助第三警分局，盼找回司機補款，最終找到司機得知原委後，婉拒收費，僅祝她早日康復，溫馨落幕。

影片來源：聯合新聞網

第三警分局勤工派出所警員王柏豐、林俐伶7日上午巡邏時，獲報醫院有民眾需要協助，隨即趕赴現場。廖婦向警方表示，約一個月前她跌倒導致手部骨折，原搭救護車就醫，因急診候診人數眾多、疼痛難耐，即改搭計程車轉往另一醫院。途中因大雨致車流壅塞，她心急就醫，便提前下車步行前往，慌亂中竟忘了支付車資。

廖婦事後一直耿耿於懷，待傷勢好轉，重返現場，盼能尋回當時載她的司機，親自補付車資、致歉，因而向警方求助。

警員了解狀況後，隨即陪同廖婦調閱醫院周邊監視器畫面，逐一比對上下車時間與車輛特徵，經細心查證後，順利確認車號並聯繫上司機。

司機接獲警方來電時頗感意外，得知原委後，體諒婦人當時就醫心切，也感受到她欲彌補的誠意，最終婉拒補付車資，僅表示希望她早日康復。

廖婦對警方的協助深表感激，直言終於卸下心中掛念多時的牽掛,也十分感謝司機的體諒與包容。警方表示，協助民眾解決困擾、達成心願，是為民服務的重要一環，也讓善意在人際間持續傳遞，為社會增添一分溫暖。

台中市廖姓婦人近月搭乘計程車就醫忘記付車資，廖婦請求警方協助找人。圖／第三警分局...
台中市廖姓婦人近月搭乘計程車就醫忘記付車資，廖婦請求警方協助找人。圖／第三警分局提供

精華 FAQ

  • 她因手部骨折就醫時，途中又遇大雨與車流壅塞，為了盡快趕到醫院而提前下車，慌亂中忘了支付車資，之後一直覺得過意不去。

  • 員警陪同婦人調閱醫院周邊監視器，逐一比對上下車時間與車輛特徵，經過細心查證後確認車號，最後成功聯繫上司機。

  • 司機接到警方來電後相當意外，理解婦人當時是急著就醫，感受到她想彌補的誠意，因此婉拒收下車資，只祝她早日康復。

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