穿「厚底鞋」可改善便祕？ 黃金角度設計 一雙要價69美元

有商家推出號稱可以改善便祕的厚底鞋。示意圖。（圖／123RF）

現代人生活壓力大、飲食不正常，許多人飽受便祕之苦。為了解決這個難言之隱，一家主打腸道健康的品牌「Let Loose」竟腦洞大開，推出了一款限量版的「大便鞋（s–t shoes）」，聲稱只要在蹲馬桶時穿上這雙鞋，就能讓排便過程變得前所未有的順暢，奇葩的設計立刻在網路上引發熱烈討論。

紐約郵報報導，「這雙鞋即將改變全人類大便的方式！」Let Loose品牌創辦人兼執行長亞歷山德拉（Alexandra Houx Grounds）在Instagram的宣傳影片中宣告。這款售價69美元的「大便鞋」外觀極具復古感，看起來就像是近年流行的厚底穆勒涼鞋（Platform Sandals）。不過，這雙鞋可不是讓你穿去逛街網美打卡的，它唯一的伸展台，就是你家馬桶前。

醫學原理曝光 17.8公分黃金高度讓「腸道解鎖」

這雙鞋的玄機就在於它高達7英吋（約 17.8 公分）的厚底鞋墊。創辦人解釋，現代人習慣坐著上馬桶，但這其實違反了人類祖先最初的自然排便姿勢。

從人體解剖學來看，當人體挺直坐在馬桶上時，直腸周圍的肌肉處於卡住的狀態，導致糞便通過時阻力變大，這也是為什麼許多人常常需要「用力過猛」而導致痔瘡。而這雙鞋高達7英吋的高度，能在你坐上馬桶時，強行將你的膝蓋抬高、身體自然前傾，形成類似「蹲姿」的黃金角度。如此一來，環繞直腸的肌肉就能完全放鬆，讓腸道順利「解鎖」，便便自然能毫無阻力地順暢滑出。

根據統計，光是在美國，50歲以上的成年人中就有半數受到痔瘡困擾，而每年因為便祕問題去看醫生的人數高達250萬人。這款申請了專利、分有大小尺寸的「大便鞋」，正是瞄準了這個巨大的「菊花市場」，承諾能減少使用者在馬桶上奮力搏鬥的時間。

雖然市面上早已有「助便椅」等類似概念的產品，但大多體積龐大且難以收納。這款「大便鞋」不僅不佔浴室空間，其時尚的前衛外觀更讓人願意擺在浴室當裝飾。創辦人透露，自己曾飽受便祕、脹氣和消化問題困擾長達15年，這才下定決心研發這雙拯救苦難大眾的鞋子，並承諾：「如果這雙鞋沒有改變你的生活、沒有改變你大便的方式，你可以親自發電子郵件罵我！」

產品推出後，立刻讓大批深受便祕折磨的網友嗨翻，紛紛留言笑稱：「我已經知道今年身邊朋友生日要送什麼了！」、「這是我這輩子下單速度最快的一次」、「不論我在做什麼，我都希望能保持時尚，這雙鞋我可以！」

蹲馬桶要時尚？美2千元「大便厚底鞋」 黃金角度解放便祕

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