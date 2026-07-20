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機上「1飲料」空服員崩潰求別點 原因曝光

TVBS新聞網／編輯 楊日欣 報導
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有空服員表示，若有人點某些飲料，會感到很困擾；示意圖。(路透)
有空服員表示，若有人點某些飲料，會感到很困擾；示意圖。(路透)

在飛機上有不少食物和飲料被專家建議避免食用，例如來自機上水箱的自來水，因為水箱很少清洗，因此咖啡、茶和冰塊也常被列入不建議飲用名單；酒精和部分添加人工甜味劑的混合飲料也曾被健康專家建議避免飲用。不過，近期一名空服員透露，自己覺得健怡可樂（Diet Coke）也應該列入禁飲清單，並說明了原因。

健怡可樂泡沫太多 空服員直呼沮喪

Travel & Leisure報導，空服員蓋瑞（Luke Gary）受訪時表示，乘客在飛機上點健怡可樂，是他工作中最令人沮喪的事情之一。

他解釋道「因為倒健怡可樂的時候，你會把杯子倒滿，但氣泡要花整整60秒才能消失，你甚至還沒倒完四分之一杯。然後你還得不停地倒，不停地倒，同時還要努力和乘客聊天。大多數時候，他們都戴上耳機，根本不想和你說話，那我該幹嘛？尷尬地站在那裡一分鐘嗎？」。

為何健怡可樂特別容易起泡？

事實上，健怡可樂屬於無糖汽水，而無糖汽水比一般汽水更容易產生大量氣泡。據報導，加拿大麥吉爾大學（McGill University）2022年的一篇文章指出，汽水的起泡程度與二氧化碳氣泡形成的難易度有關，而這主要取決於液體的表面張力與黏度。

報告指出，液體表面張力高，代表分子間結合力較強，氣泡較不容易形成。而無糖汽水因為配方中含有阿斯巴甜及苯甲酸鉀（一種防腐劑）等界面活性劑，表面張力較低，因此更容易產生大量氣泡。

此外，液體的黏度也會影響氣泡形成。黏度越高，氣泡數量通常較少，但形成後能維持更長時間。報告指出，雖然健怡可樂的黏度比一般可樂略高，但其形成的氣泡更加穩定，因此泡沫不僅更容易產生，也更不容易消散。

不是酒類！機上「1飲料」空服員崩潰求別點　背後原因曝

TVBS新聞網

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