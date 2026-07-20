我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐：習近平9月訪美不變 未受川普指控干預大選影響

幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

理想太大、能力跟不上？4星座最容易因自信過頭踢鐵板

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
獅子座有時過於重視成就與表現，容易展現強烈自信，甚至忽略他人意見，進而在人際合作...
獅子座有時過於重視成就與表現，容易展現強烈自信，甚至忽略他人意見，進而在人際合作上產生摩擦。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

每個人在追求目標時都希望展現自信，但過度高估自身能力，反而可能影響判斷與決策。根據搜狐分析十二星座的「自不量力指數」，點名牡羊座、獅子座、射手座及天秤座較容易因過於自信、理想化或猶豫不決，而在面對挑戰時遭遇挫折。若能適時調整心態、保持務實，將更有助於發揮自身優勢。

牡羊座

牡羊座個性積極、充滿行動力，面對目標時往往勇於嘗試、不輕言放棄。不過牡羊座有時容易因過度自信而低估困難，甚至在尚未充分準備前便急於投入行動，導致後續承受較大壓力。建議在制定計畫時多一些評估與耐心，避免因一時衝動而影響整體成果。

獅子座

獅子座天生具有領導魅力，對自己能力充滿信心，也樂於承擔責任。然而，獅子座有時過於重視成就與表現，容易展現強烈自信，甚至忽略他人意見，進而在人際合作上產生摩擦。若能保持謙遜、傾聽不同觀點，更有助於凝聚團隊向心力。

射手座

射手座喜歡挑戰新事物，也樂於追求理想與自由，因此常懷抱遠大目標。射手座有時容易將事情想得過於理想，對現實困難準備不足，導致計畫推動過程容易受挫。建議在追夢的同時，也兼顧執行細節與可行性，才能讓理想更容易落實。

天秤座

天秤座擅長協調人際關係，重視公平與和諧，但他們有時因過度追求平衡，面臨重要抉擇時容易猶豫不決，錯失最佳時機。若能培養更果斷的決策能力，適時相信自己的判斷，有助於提升處理事情的效率與表現。

精華 FAQ

  • 文章點名牡羊座、獅子座、射手座與天秤座，認為這4個星座較可能因過度自信、理想化或猶豫不決，在面對挑戰時出現判斷失準與挫折。

  • 牡羊座雖然行動力強、敢於嘗試，但也容易高估自身能力，還沒充分準備就衝動投入，結果讓自己承受更大壓力，因此建議先評估再行動。

  • 射手座要避免把事情想得過於理想，應重視執行細節與可行性；天秤座則要改善過度追求平衡而猶豫不決的問題，培養果斷判斷能力。

星座運勢

上一則

夏天最怕大腿肉肉磨到痛？平躺一動作每次10下 線條更緊實

下一則

機上「1飲料」空服員崩潰求別點 原因曝光

延伸閱讀

活得隨性些反讓偏財運多一些 四生肖錢財水到渠成

活得隨性些反讓偏財運多一些 四生肖錢財水到渠成
一滑就回不了頭 12星座最容易掉進的YouTube演算法陷阱

一滑就回不了頭 12星座最容易掉進的YouTube演算法陷阱
嘴上喊累卻停不下來 3星座「行程塞爆」密密麻麻才安心

嘴上喊累卻停不下來 3星座「行程塞爆」密密麻麻才安心
12星座感情雷區 牡羊衝動出口傷人、天蠍愛試探反而推遠對方

12星座感情雷區 牡羊衝動出口傷人、天蠍愛試探反而推遠對方

熱門新聞

生肖牛、生肖兔、生肖蛇及生肖馬被認為屬於厚積薄發的類型，隨著年齡增長，事業、財富與家庭都有機會逐漸步入穩定，提早享受輕鬆自在的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭

2026-07-13 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
在歐洲空調缺貨之際，一名法國男子趁赴上海出差，托運一台空調回法國，準備給住在巴黎的93歲母親使用。(取自極目新聞)

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

2026-07-15 01:20
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

2026-07-13 20:25
4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

2026-07-19 00:25

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚