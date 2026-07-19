心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

4生肖今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

努力工作卻始終得不到賞識，付出與回報不成正比，難免讓人心中悶著一股鬱氣難以抒發。不過，有些人選擇不抱怨、不算計，而是默默堅守本分，以善意待人、踏實做事。「搜狐網」命理文章指出，屬羊、屬豬、屬龍、屬兔4個生肖，今夏將迎來運勢轉折，不僅小人退散、貴人相助，事業發展也逐漸步入正軌，努力終於被看見，財運與收入跟著水漲船高，迎接苦盡甘來的好日子。

屬羊

屬羊的人個性溫和敦厚，待人真誠，凡事總習慣替他人著想，即使自己吃點虧，也不願斤斤計較。過去一段時間，他們承擔不少額外責任，卻未必獲得應有回報，心中難免感到委屈。

隨著今夏運勢轉強，人際關係逐漸改善，小人退散，貴人運明顯提升。職場上容易獲得前輩提攜與主管賞識，停滯已久的工作也開始順利推進。不僅正財收入穩定成長，獎金、分紅等額外進帳也有望增加，財務狀況愈來愈穩健。

屬豬

屬豬的人性格誠懇厚道，不喜歡耍心機，對朋友與同事始終以真心相待。過去因過於信任他人，曾遇過功勞被搶或合作受挫的情況，但這些困境將在今夏逐漸化解。

隨著整體運勢回升，職場氣氛更加和諧，努力也終於獲得主管肯定，重要任務與發展機會接踵而來。同時，過去累積的理財規畫也開始看見成果，資產逐步增加，生活品質與經濟壓力都明顯改善。

屬龍

屬龍的人眼光長遠、做事光明磊落，不僅能力出色，也樂於提攜身邊的人，因此累積了深厚的人脈與好口碑。

進入今夏後，貴人運持續攀升，事業發展迎來突破，許多重要合作與新機會主動上門。多年累積的管理與統籌能力終於有機會充分發揮，不僅能帶領團隊創造亮眼成績，也有望獲得升遷或加薪。除了正職收入持續增加，投資、分紅或合作收益也有不錯表現。

屬兔

屬兔的人心思細膩、待人溫和，凡事懂得體諒他人，不喜歡與人爭執，因此在人際關係中向來擁有不錯的口碑。今夏在人脈助力加持下，不僅能避開是非與紛爭，也能將心力全數投入工作與事業發展。

他們敏銳的觀察力有助掌握市場趨勢，無論是本業、創業或經營副業，都有機會抓住商機，帶來穩定成長。職場上升遷、加薪機率提高，副業收入也持續增加。